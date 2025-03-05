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«Если вы не успокоите ребенка, я начну мстить»

  • 5.03.2025, 14:49
«Если вы не успокоите ребенка, я начну мстить»
иллюстративное фото

Минская семья столкнулась со странными соседями.

Что делать, когда сосед объявляет вам войну, потому что вы не живете по его расписанию и шумите днем? С такой ситуацией столкнулся читатель Onlíner.by.

— Мы с женой и пятилетним ребенком заселились в собственную квартиру в Минске, которую получили в наследство, поэтому и всех жильцов подъезда знали лично.

Проблемы начались, когда сосед снизу решил сдавать одну из комнат, а сам переехал. Заезжающие и выезжающие квартиранты преимущественно были нормальными людьми. Да, иногда были гулянки в ночное время. Да, порой до нас доносились охи и вздохи, но мы, сами будучи молодыми, с пониманием относились к редким проявлениям шума.

Но все изменилось, когда снизу появились новые «замечательные» арендаторы — молодой парень с девушкой.

В один из выходных жена готовила отбивные, когда вдруг раздался громкий стук по батарее. Тогда мы не придали этому значения. Однако на следующий день в 18:00 стук повторился.

Оказалось, что его слышат и другие соседи, но никто не понимал, в чем же дело.

 Вскоре недовольный сосед пришел к нам с претензией: наш ребенок играет днем и тем самым мешает ему отдыхать. После объяснения жены, что малыша нельзя просто привязать к батарее, он сказал, что будет действовать.

С этого момента стук по батарее стал регулярным, даже когда в квартире было тихо.

Другие жильцы дома пытались поговорить с ним, но безрезультатно. Дошло до того, что он открыто угрожал: «Если вы не успокоите ребенка, я начну мстить».

Стук по батарее продолжился, а один раз сосед добрался и до нашей двери, стал колотить в нее что есть мочи.

«Как мы решили проблему? Мы обратились к участковому, и он пришел к соседу с визитом уже на следующий день.

Естественно, ему это не понравилось, и он решил пожаловаться на нас хозяину жилья.

Но с ним у нас были очень хорошие отношения, так как знали мы друг друга давно.

В итоге хозяин поддержал нас, и квартиранты были вынуждены съехать. В доме наконец-то наступила тишина.

К слову, квартира и сейчас сдается внаем, жильцы бывают разные, но ко многому мы уже относимся проще».

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