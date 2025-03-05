«Если вы не успокоите ребенка, я начну мстить»
- 5.03.2025, 14:49
Минская семья столкнулась со странными соседями.
Что делать, когда сосед объявляет вам войну, потому что вы не живете по его расписанию и шумите днем? С такой ситуацией столкнулся читатель Onlíner.by.
— Мы с женой и пятилетним ребенком заселились в собственную квартиру в Минске, которую получили в наследство, поэтому и всех жильцов подъезда знали лично.
Проблемы начались, когда сосед снизу решил сдавать одну из комнат, а сам переехал. Заезжающие и выезжающие квартиранты преимущественно были нормальными людьми. Да, иногда были гулянки в ночное время. Да, порой до нас доносились охи и вздохи, но мы, сами будучи молодыми, с пониманием относились к редким проявлениям шума.
Но все изменилось, когда снизу появились новые «замечательные» арендаторы — молодой парень с девушкой.
В один из выходных жена готовила отбивные, когда вдруг раздался громкий стук по батарее. Тогда мы не придали этому значения. Однако на следующий день в 18:00 стук повторился.
Оказалось, что его слышат и другие соседи, но никто не понимал, в чем же дело.
Вскоре недовольный сосед пришел к нам с претензией: наш ребенок играет днем и тем самым мешает ему отдыхать. После объяснения жены, что малыша нельзя просто привязать к батарее, он сказал, что будет действовать.
С этого момента стук по батарее стал регулярным, даже когда в квартире было тихо.
Другие жильцы дома пытались поговорить с ним, но безрезультатно. Дошло до того, что он открыто угрожал: «Если вы не успокоите ребенка, я начну мстить».
Стук по батарее продолжился, а один раз сосед добрался и до нашей двери, стал колотить в нее что есть мочи.
«Как мы решили проблему? Мы обратились к участковому, и он пришел к соседу с визитом уже на следующий день.
Естественно, ему это не понравилось, и он решил пожаловаться на нас хозяину жилья.
Но с ним у нас были очень хорошие отношения, так как знали мы друг друга давно.
В итоге хозяин поддержал нас, и квартиранты были вынуждены съехать. В доме наконец-то наступила тишина.
К слову, квартира и сейчас сдается внаем, жильцы бывают разные, но ко многому мы уже относимся проще».