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Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на четверг

  • 5.03.2025, 14:58
Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на четверг

Будет тепло, но ветрено.

Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности на четверг. Будет тепло, местами до +18°С, но ветрено. 

«6 марта, в четверг, во многих районах страны и в Минске сохранится усиление западного ветра порывами 15−18 м/с», — говорится в сообщении.

6 марта погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут небольшие дожди. Ветер западный порывистый, во многих районах страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1...+7°С, максимальная днем будет от +10°С по северо-востоку до +18°С по югу Беларуси.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

• уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

• машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

• находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

• избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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