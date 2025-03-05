Нобелевские лауреаты призвали передать замороженные активы России на восстановление Украины 2 5.03.2025, 15:05

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Люди с мировыми именами обратились к правительствам стран.

Нобелевские лауреаты обратились к правительствам стран, где хранятся подсанкционные российские активы, с призывом направить эти средства на восстановление Украины и компенсации жертвам войны.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Лауреаты отметили необходимость использования активов Центрального банка России для финансирования восстановления Украины после достижения мирного соглашения.

«Мы, нобелевские лауреаты, подписавшие это обращение, призываем правительства этих стран освободить эти средства из Центрального банка России для финансирования восстановления Украины и компенсации жертвам войны, чтобы страна могла быстро отстроиться после достижения мирного соглашения. Цель - завершить войну, установить справедливый мир и обеспечить Украине будущее для следующих поколений. Мы поддерживаем это дело своими голосами», - говорится в заявлении.

Заявление подписали:

Лауреаты Нобелевской премии мира: Лех Валенса (1983), Оскар Санчез (1987), Карлуш Белу (1996), Джоди Уильямс (1997), Ширин Эбади (2003), Лейма Гбови (2011) и Александра Матвийчук (2022)

Лауреаты Нобелевской премии по литературе: Эльфриде Елинек (2004), Патрик Модиано (2014), Герта Мюллер( 2009), Орхан Памук (2006) и Воле Шоинка (1986)

Лауреаты Нобелевской премии по экономике: Дарон Аджемоглу (2024), Питер Даймонд (2010), сэр Оливер Гарт (2016), Джеймс Хакман (2000), Саймон Джонсон (2024), Финн Кидланд (2004), Эрик Мескин (2007), Роджер Майерсон (2007), Эдмунд Фелпс (2006), Кристофер Писсаридес (2010), Элвин Рот (2012), Вернон Смит (2002) и Джозеф Стиглиц (2001)

Лауреаты Нобелевской премии по химии: Питер Эгр (2003), Муни Бавенди (2023), Эмманюэль Шарпантье (2020), Аарон Чехановер (2004), Элайс Джеймс Кори (1990), Иоганн Дайзенгофер (1988), Дженнифер Дудна (2020), Герхард Эртль (2007), Бернард Феринга (2016), Иоахим Франк (2017), Алан Гигер (2017), Ричард Хендерсон (2017), Роальд Хоффман (1981), Роберт Хубер (1988), Брайан кобылка (2012), Роджер Корнберг (2006), Ян Ли (1986), Роберт Лефковиц (2012), Жан-Мари Лен (1987), Майкл Левитт (2013), Беньямин лист (2021), Родерик Маккинон (2003), Дэвид Макмиллан (2021), Мортен Мелдал (2022), пол Модрич (2015), Уильям Мернер (2014), Джон Полани (1986), Венкатраман Рамакришнан (2009), Жан-Пьер Соваж (2016), Ричард Шрок( 2005), сэр Стэнли Уиттингем (2019) и Ада Джонат (2009)

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине: Харви Альтер (2020), Виктор Амброс (2024), Дэвид Балтимор (1975), Майкл Бишоп (1989), Уильям Кэмпбелл (2015), Марио Капекки (2007), Питер Догерти (1996), Кэрол Грейдер (2009), Джеффри Коннолл Голл (2017), Жюль Хоффманн (2011), Роберт Хорвиц (2002), сэр Майкл Гоутен (2020), Тим Гант (2001), Луис Игнарро (1998), Эрик Кендел (2000), Барри Маршалл (2005), Крейг Мелло (2006), Эдвард Мозер (2014), Мэй-Бритт Мозер (2014), Кристиана Нюслейн-Фольгард (1995), Джон О'Киф (2014), Ардем патапутян (2021), Стэнли Прузинер (1997), сэр Питер Рэтклифф (2019), Чарльз Райс (2020), сэр Ричард Робертс (1993), Майкл Росбаш (2017), Берт Закман (1991), Рэнди Шекман (2013), Грег Семенза (2019), Филлип Шарп (1993), Джек Шостак (2009), Сусуму Тонегава (1987), Гарольд Вармус (1989), Дрю Вайсман (2023), Эрик вишаус (1995) и Торстен Визель (1981)

Лауреаты Нобелевской премии по физике: Пьер Агостини (2023), Амано Хироши (2014), Алан Аспе (2022), Берри Кларк Бериш (2017), Георг Беднорц (1987), Герд Бинниг (1986), Стивен Чу (1997), Франсуа Англер (2013), Альбер Ферт (2007), Джером Фридман (1990), Райнгард Генцель (2020), Шелдон Глешоу (1979), Дэвид Гросс (2004), Серж Арош (2012), Джеффри Хинтон (2024), Герард 'т Хоффт (1999), Брайан Джозефсон (1973), Кадзита Такааки (2015), Вольфганг Кеттерле (2001), Ференц Краус (2023), Анн Льюи (2023), Джон мазер (2006), Мишель майор (2019), Жерар Муру (2018), Джеймс Пиблс (2019), Роджер Пенроуз (2020), Уильям Филлипс (1997), Дэвид Политцер (2004), Донна Стрикленд (2018), Джозеф Тейлор младший (1993), Кип Стивен Торн (2017), Дэниел Цуй (1998), Райнер Вайс (2017), Роберт Вудро Вильсон (1978) и Дэвид Вайнленд (2012)

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