В Светлогорске закрыли магазин «Алми» из-за нарушений

В Светлогорске закрыли магазин «Алми» из-за нарушений1
- 5.03.2025, 15:43
Просрочка угрожала жизни.
В Светлогорске в конце февраля специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провели проверку магазина «Алми», принадлежащего компании «Юнифуд». Компанию предупреждали за месяц до проверки. По ее итогам решено приостановить деятельность магазина, сообщили в МАРТ.
О проверке светлогорского магазина «Юнифуд» уведомили письмом от 23 января. Как пишет «Зеркало», проверка началась 27 февраля.
«Целого месяца было недостаточно ЗАО „Юнифуд“, чтобы подготовиться к выборочной проверке», — заявили в МАРТ.
В светлогорском «Алми» нашли 12 наименований продовольственных товаров с истекшим сроком годности (на отдельные товары срок годности истек почти месяц назад) на сумму более 200 рублей. Такой ситуацией была «создана угроза причинения вреда жизни и здоровью потребителей», отметили в МАРТ.
По требованию МАРТ некачественная продукция изъята из оборота. А деятельность магазина приостановлена до устранения нарушений.
О нарушениях проинформировали «органы исполнительной власти».