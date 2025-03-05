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В Светлогорске закрыли магазин «Алми» из-за нарушений

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  • 5.03.2025, 15:43
В Светлогорске закрыли магазин «Алми» из-за нарушений

Просрочка угрожала жизни.

В Светлогорске в конце февраля специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провели проверку магазина «Алми», принадлежащего компании «Юнифуд». Компанию предупреждали за месяц до проверки. По ее итогам решено приостановить деятельность магазина, сообщили в МАРТ.

О проверке светлогорского магазина «Юнифуд» уведомили письмом от 23 января. Как пишет «Зеркало», проверка началась 27 февраля.

«Целого месяца было недостаточно ЗАО „Юнифуд“, чтобы подготовиться к выборочной проверке», — заявили в МАРТ.

В светлогорском «Алми» нашли 12 наименований продовольственных товаров с истекшим сроком годности (на отдельные товары срок годности истек почти месяц назад) на сумму более 200 рублей. Такой ситуацией была «создана угроза причинения вреда жизни и здоровью потребителей», отметили в МАРТ.

По требованию МАРТ некачественная продукция изъята из оборота. А деятельность магазина приостановлена до устранения нарушений.

О нарушениях проинформировали «органы исполнительной власти».

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