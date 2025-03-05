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Во всех регионах России завыли сирены тревоги

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  • 5.03.2025, 15:47
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Во всех регионах России завыли сирены тревоги

Что произошло?

Утром 5 марта россияне по всей территории страны-агрессора слышали сигналы тревоги.

Таким образом проверяли системы оповещения населения в регионах России, сообщило Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет «Фокус».

Во время проверки звучали электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских пропагандистских каналов телевидения и радио передавали сигнал «Внимание всем!».

В МЧС России объяснили, что так специалисты оценивали работоспособность всех элементов системы оповещения на случай угрозы возникновения ЧС природного или техногенного характера. Россияне проводят такие мероприятия планово дважды в год: в первые среды марта и октября.

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