Теперь в Минске мусор нужно выбрасывать по-новому 5.03.2025, 15:57

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Все вместе без сортировки.

В Минске изменились правила раздельного сбора мусора (вторичных материальных ресурсов).

С марта во всех районах столицы раздельный сбор вторичных материальных ресурсов (ВМР) на дворовых территориях осуществляется по-новому, пишут Минск-новости.

Теперь все виды упаковки из бумаги и картона, пластика, стекла и металла можно будет выбрасывать в смешанном виде в контейнеры для сбора ВМР, установленные во дворах. На них появятся соответствующие наклейки.

Ранее размещенные специальные контейнеры для стекла останутся на месте.

— Как показывает практика, в них минимум посторонних отходов, что позволяет отвозить стеклобой сразу на переработку, — отметила Анастасия Воробьева — заместитель генерального директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства.

— По итогам 2024 года из всего собранного объема ВМР после сортировки направлялось на переработку около 20 %.

Почему так мало отходов идет на переработку?

По словам специалистки, минчане часто выбрасывают в специальные баки много обычного мусора, а также похожего на вторсырье, но не предназначенного для переработки.

Например: обои, фотобумагу, упаковку от яиц, салфетки, клейкую ленту, подгузники, мягкие упаковки от майонеза и кетчупа, канцелярские изделия, одноразовую посуду.

Подобные отходы нужно выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО).

К слову, часть содержимого контейнеров для ТКО также сразу не отправляют на полигон, а везут на сортировочную линию, чтобы загрузить мощности по полной.

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