ИП попросила дочь помочь на рынке и даже выдала доверенность 7 5.03.2025, 16:19

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Но не учла важную деталь.

Индивидуальный предприниматель продавала на рынке в Барановичах товары для рыбалки и попросила свою дочь помочь ей. Женщина оформила генеральную доверенность и считала, что ничего не нарушает. Но в налоговой пришли к другому выводу, дело дошло до суда.

Из материалов дела следует, что ИП привлекала дочь к работе с февраля 2022-го по декабрь 2024 года. При этом трудовой или гражданского-правовой договор она с ней не заключала.

В судебном заседании предприниматель вину признала. Она пояснила, что по медицинским показаниям у нее не всегда была возможность работать самостоятельно. ИП привлекала свою дочь в отдельных случаях и выдала ей генеральную доверенность, поэтому считала, что не нарушает закон.

Суд установил, что доход ИП от противоправной деятельности составил 481 475,33 рубля. Он принял во внимание конкретные обстоятельства административного правонарушения (период запрещенной предпринимательской деятельности, количество лиц, привлекавшихся к такой деятельности), возраст предпринимателя (она 1952 года рождения), наличие инвалидности, а также то, что ранее ее к административной ответственности за аналогичное правонарушение не привлекали.

Оценив доказательства, суд пришел к выводу, что ИП совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 13.3 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность). Ей назначили штраф 1050 рублей с конфискацией 4814,75 рубля незаконно полученного дохода.

Судебное постановление не обжаловано и вступило в законную силу.

Согласно пункту 2 указа №285 «О некоторых мерах по урегулированию предпринимательской деятельности», пункта 1 статьи 22 Гражданского кодекса для занятия предпринимательской деятельностью в качестве ИП можно привлекать не более трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.

Предпринимательская деятельность с нарушением этих требований незаконна и запрещается.

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