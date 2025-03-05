Нутрициолог назвал «жиросжигающий» салат, который стоит есть всем худеющим 1 5.03.2025, 16:30

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Готовится очень просто и стоит недорого.

Хотите сбросить лишний вес, но не знаете, какой салат включить в свой рацион? Важно выбирать блюда, которые не только насыщают, но и приносят пользу организму.

Какой именно салат можно назвать «жиросжигающим», рассказывает тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк в Facebook.

Основной принцип снижения веса заключается в том, что чем меньше калорий в пище, тем лучше она способствует похудению. Сытость зависит не от объема еды, а от ее энергетической ценности. В этом плане винегрет — отличный выбор.

Калорийность ингредиентов винегрета

• Специи (соль, перец) – 0 ккал

• Квашеные огурцы – 15 ккал

• Квашеная капуста – 27 ккал

• Морковь – 35 ккал

• Лук – 41 ккал

• Свекла – 42 ккал

• Зеленый горошек – 58 ккал

• Картофель – 77 ккал

• Фасоль (вареная) – 100 ккал

• Масло – 900 ккал

Как сделать винегрет менее калорийным?

Чтобы салат получился максимально легким, рекомендуется:

• Увеличить количество квашеных огурцов

• Использовать меньше квашеной капусты

• Ограничить морковь

• Минимизировать растительное масло

Также стоит учитывать, что лук обладает ярко выраженным вкусом, поэтому его следует добавлять умеренно. Такой вариант винегрета поможет насытиться без лишних калорий и станет отличным дополнением к рациону для похудения.

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