закрыть
5 марта 2025, среда, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нутрициолог назвал «жиросжигающий» салат, который стоит есть всем худеющим

1
  • 5.03.2025, 16:30
  • 1,394
Нутрициолог назвал «жиросжигающий» салат, который стоит есть всем худеющим

Готовится очень просто и стоит недорого.

Хотите сбросить лишний вес, но не знаете, какой салат включить в свой рацион? Важно выбирать блюда, которые не только насыщают, но и приносят пользу организму.

Какой именно салат можно назвать «жиросжигающим», рассказывает тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк в Facebook.

Основной принцип снижения веса заключается в том, что чем меньше калорий в пище, тем лучше она способствует похудению. Сытость зависит не от объема еды, а от ее энергетической ценности. В этом плане винегрет — отличный выбор.

Калорийность ингредиентов винегрета

• Специи (соль, перец) – 0 ккал

• Квашеные огурцы – 15 ккал

• Квашеная капуста – 27 ккал

• Морковь – 35 ккал

• Лук – 41 ккал

• Свекла – 42 ккал

• Зеленый горошек – 58 ккал

• Картофель – 77 ккал

• Фасоль (вареная) – 100 ккал

• Масло – 900 ккал

Как сделать винегрет менее калорийным?

Чтобы салат получился максимально легким, рекомендуется:

• Увеличить количество квашеных огурцов

• Использовать меньше квашеной капусты

• Ограничить морковь

• Минимизировать растительное масло

Также стоит учитывать, что лук обладает ярко выраженным вкусом, поэтому его следует добавлять умеренно. Такой вариант винегрета поможет насытиться без лишних калорий и станет отличным дополнением к рациону для похудения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников