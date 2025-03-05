Нутрициолог назвал «жиросжигающий» салат, который стоит есть всем худеющим

Нутрициолог назвал «жиросжигающий» салат, который стоит есть всем худеющим1
- 5.03.2025, 16:30
- 1,394
Готовится очень просто и стоит недорого.
Хотите сбросить лишний вес, но не знаете, какой салат включить в свой рацион? Важно выбирать блюда, которые не только насыщают, но и приносят пользу организму.
Какой именно салат можно назвать «жиросжигающим», рассказывает тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк в Facebook.
Основной принцип снижения веса заключается в том, что чем меньше калорий в пище, тем лучше она способствует похудению. Сытость зависит не от объема еды, а от ее энергетической ценности. В этом плане винегрет — отличный выбор.
Калорийность ингредиентов винегрета
• Специи (соль, перец) – 0 ккал
• Квашеные огурцы – 15 ккал
• Квашеная капуста – 27 ккал
• Морковь – 35 ккал
• Лук – 41 ккал
• Свекла – 42 ккал
• Зеленый горошек – 58 ккал
• Картофель – 77 ккал
• Фасоль (вареная) – 100 ккал
• Масло – 900 ккал
Как сделать винегрет менее калорийным?
Чтобы салат получился максимально легким, рекомендуется:
• Увеличить количество квашеных огурцов
• Использовать меньше квашеной капусты
• Ограничить морковь
• Минимизировать растительное масло
Также стоит учитывать, что лук обладает ярко выраженным вкусом, поэтому его следует добавлять умеренно. Такой вариант винегрета поможет насытиться без лишних калорий и станет отличным дополнением к рациону для похудения.