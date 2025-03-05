Politico: В Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса 4 5.03.2025, 16:39

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План состоит из девяти пунктов.

Евродепутаты партии Volt призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за ее блокирования совместных решений. Соответствующий план они направят европейским лидерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, их план состоит из девяти пунктов. В документе, кроме призыва к лишению Венгрии права голоса, предлагают назначить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас полноценным министром иностранных дел ЕС.

Также авторы текста стремятся создать общую европейскую армию и обеспечить возможность пересмотреть договоры ЕС, чтобы включить новые компетенции в сфере обороны и подготовиться к расширению.

Венгрия в Европарламенте

Венгрия неоднократно становилась объектом критики в Европарламенте из-за нарушения принципов верховенства права и демократических стандартов. ЕС обвиняет правительство Виктора Орбана в ограничении независимости судебной системы, свободы СМИ и прав гражданского общества. Поэтому Брюссель заморозил миллиарды евро финансирования для Будапешта, требуя выполнения условий по укреплению демократических институтов.

В то же время Венгрия использует свое право вето для блокирования важных решений ЕС, в частности относительно помощи Украине и санкций против России. Это вызвало призывы европейских депутатов к лишению страны права голоса в Совете ЕС. В частности, партия Volt уже инициировала соответствующий план, предусматривающий санкции против Будапешта за его действия, которые противоречат интересам Евросоюза.

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