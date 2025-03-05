«Если люди давно меня не видели, то они вообще в шоке» 2 5.03.2025, 17:03

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Гомельчанин, который весил 137 килограммов, взялся за свое здоровье и изменился до неузнаваемости.

Жителю Гомеля Ярославу 34 года. Глядя на него, невозможно поверить, что еще несколько лет назад этот мужчина весил 137 килограммов. Он признается, что ел все, что хотел, практически не двигался, любил выпить и имел третью стадию ожирения. Но такой образ жизни мужчине надоел. Ярослав бросил вредные привычки, пошел в тренажерный зал, похудел почти на 60 килограммов и изменился до неузнаваемости в прямом смысле слова. Знакомые начали путать мужчину с другим человеком. Как удалось так радикально измениться, гомельчанин рассказал «Сильным Новостям».

Много ел, часто пил пиво, мало двигался и мирился с ожирением третьей степени

«К здоровому образу жизни я шел очень медленно. Раньше всегда ел, что хотел, почти каждый вечер выпивал пиво, иногда другие алкогольные напитки. Никакой активности, кроме бытовой, в моей жизни не было. В итоге к 29 годам я весил 137 килограммов. Естественно, это все отразилось не только на внешнем виде, но и на здоровье», — рассказывает мужчина.

Ярослав вспоминает, что еще пять лет назад у него было ожирение третьей степени, что не могло не повлечь за собой проблемы со здоровьем. Такой образ жизни сказался на желудке, печени. У мужчины появилась постоянная отдышка, повысилось давление. И с этим срочно нужно было что-то делать.

«Если бы такой образ жизни растянулся еще на пару лет, то неизвестно, как бы это закончилось. Я понимал, что нужно бросать вредные привычки и худеть. Большое спасибо моей жене, которая стала дополнительным мотиватором и поддержкой. В 2020-м году я сделал первый шаг — бросил употреблять алкоголь», — говорит гомельчанин.

Мужчина отмечает, что решил действовать кардинально и отказаться от алкоголя полностью. Исключения не делал ни в праздники, ни в дни важных событий, ни из-за уговоров друзей.

«Отказался от алкоголя сам, сознательно. То есть нигде не кодировался, не гипнотизировался и так далее. Просто провел самоанализ и пришел к выводу, что выкину эту гадость полностью из своей жизни. И первое время это было очень нелегко. Тяжело и физически, и морально. Особенно, когда люди в твоей компании могут расслабиться на каких-то праздниках. Это наводило на мысли, что ты тоже, в принципе, можешь выпить, чуть-чуть не повредит. Но на самом деле такого не бывает. Человек либо полностью отказывается от алкоголя и ведет здоровый образ жизни, либо он пьет дальше. Тяжелее всего первые три месяца. Спустя полгода стало немножко легче. А уже спустя год тяга к алкоголю полностью прошла, выпить не хочется вообще», — делится мужчина.

Вместе с такими переменами в 2021 году у Ярослава наступил и новый период в здоровой жизни, который впоследствии изменил его до неузнаваемости. Мужчина решился пойти в тренажерный зал.

«Изначально спорт мне требовался исключительно для похудения. До этого в моей жизни не было абсолютно никакой активности, а среди развлечений оказывались компьютерные игры, просмотры видео на YouTube и залипание в соцсетях. Параллельно с активностью начал корректировать питание: пробовал интервальное голодание, ел больше белковой пищи и меньше углеводной, отказывался от ужина», — подчеркивает гомельчанин.

Напомним, что изначально вес Ярослава составлял 137 килограммов. Немного изменив свой образ жизни, мужчина похудел до 120 кило. И с таким весом он впервые пришел в тренажерный зал.

«Конечно, было немного волнительно. У меня хватало комплексов и стеснения. Мешали мысли о том, как посмотрят на тебя окружающие, что ты один такой несуразный: мол, будут смотреть на тебя и тыкать пальцем. Словом — полная неуверенность в себе. К счастью, на тот момент в зале тренером работал мой приятель Павел, который видел мои старания, мое стремление похудеть. И он очень меня поддержал. Благодаря ему я много чего достиг. Он всегда помогал, даже когда я еще не ходил на персональные тренировки, а просто посещал тренажерный зал. Вот так, стесняясь и боясь, начал ходить в тренажерный зал», — говорит мужчина.

«Некоторым друзьям со мной стало неинтересно, но плюсов все равно больше»

Ярослав констатирует: первые результаты в изменении своей внешности он увидел, когда начал заниматься силовыми тренировками с персональным наставником.

«Первые результаты появились спустя полгода: увидел изменения в теле, похудел еще где-то на 10−12 килограммов. Но и срывы были, в основном — по питанию. Хотелось съесть пиццу или шаурму — и ел. Сейчас, конечно, я такое себе не позволяю. Знаете, нужно для себя принять, что похудение занимает довольно длительное время, это долгая перспектива. В голове должна быть не разовая диета на быстрый результат, а образ мышления. Такое положение дел должно войти в ваш каждодневный образ жизни. При этом не нужно себя сильно ограничивать. Просто не переедайте, старайтесь выбирать здоровую еду. Лучше постоять 20−30 минут на кухне, приготовить самому себе еду, чем съесть, ну, например, тот же бургер с картошкой фри и запить колой. В питании нельзя доходить до крайностей, потому что еда нужна, чтобы двигаться, чтобы жить. Ничего не случится, если вы бургер раз в неделю съедите. Но если будете делать это каждый день и в большом количестве, скорее всего, итог будет плачевым», — рассуждает мужчина.

С внешними изменениями у Ярослава пришли и некоторые изменения в жизни. В частности, поменялся круг общения, появились новые знакомства, и, конечно же, ушли проблемы со здоровьем.

«Из числа моих друзей исчезли любители шумной компании: вечером посидеть, попить пиво в баре… Естественно, им стало просто неинтересно: они перестали со мной общаться. Но зато добавились новые знакомства. В моей жизни появилось больше активного отдыха, так как банально стало легко двигаться. Раньше с этим были проблемы. И здоровье… Раньше его не было! Исчезли проблемы с желудком, почистилась печень. Сильно изменилось отношение со стороны окружающих. Очень много удивленных взглядов. Я работаю в сфере продаж, и если люди давно меня не видели, то они вообще в шоке. Некоторые даже просто не узнают. Бывало, что клиенты спрашивали: „А Ярослав у вас уже не работает?“ Отвечал, что это я и есть, только немного изменился», — улыбается мужчина.

Близкие Ярослава гордятся им. А сам гомельчанин обращает внимание на то, что его семья была дополнительным источником мотивации и поддержки.

«Родственники все предельно рады, что есть такой, так сказать, мамкин спортсмен. А еще, если ты ведешь здоровый образ жизни, то показываешь своему ребенку, как нужно», — считает гомельчанин.

Ярослав активно занимается в тренажерном зале уже больше трех лет. И если поначалу это был способ похудеть, то сейчас мужчина признается, что у него появился спортивный интерес — в прямом смысле слова.

«Сейчас я подошел к новому этапу и готовлюсь к первым соревнованиям по бодибилдингу. Надеюсь, все получится. Всем, кто тоже хочет похудеть, в первую очередь советую пообщаться с собой. Решить, какие у вас планы на жизнь, для чего вам худеть, нужно ли вообще вам все это, — советует наш собеседник. — И если действительно, по-настоящему нужно, то заставьте себя перебороть какие-то страхи. Все намного проще. Не надо себе в голове выстраивать какие-то фильмы ужасов. Просто идите и делайте».

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