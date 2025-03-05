Россия потеряла еще 20% нефтегазовых доходов 1 5.03.2025, 17:04

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Сработали санкции США.

Ужесточение американских санкций против российской нефти, из-за которых нефтяники вынуждены увеличить скидки на свои баррели, ударило по сырьевым доходам федерального бюджета, пишет The Moscow Times.

По итогам февраля казна получила 771,3 млрд рублей налогов с нефтегазовых компаний — на 18% меньше, чем в том же месяце годом ранее, следует из опубликованных в среду данных Минфина. В денежном выражении правительство недосчиталось 156 млрд рублей по сравнению с суммой, полученной в феврале-2024, и 18 млрд рублей по сравнению с январем-2025.

«Головной болью» для бюджета, где нефтью и газом обеспечен каждый третий рубль доходов, становится падение цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, сорт Urals при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска в конце февраля стоил около $58 за баррель, тогда как в проект бюджета заложено $69,7. Рублевая цена нефти — критический для бюджета показатель, который учитывает курс доллара к российской валюте, — в феврале оказалась на 15% ниже бюджетного ориентира и стала минимальной с июля 2023 года: 5740 рублей за баррель против 6726 рублей, согласно расчетам Reuters.

Из-за падения цен на нефть к концу года бюджет может недополучить доходы в размере до 1% ВВП, сообщил накануне замминистра финансов РФ Владимир Колычев. По его словам, на такую сумму — до 2 трлн рублей в денежном выражении — может увеличиться бюджетный дефицит, который правительство в этом году планировало снизить почти втрое — до 1,17 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

В прошлом году, по данным Минфина, российская казна собрала 11,13 трлн рублей налогов с нефтегазовых компаний. По сравнению с 2023 годом их объем вырос на 26%, однако до плана не дотянул: изначально в бюджет закладывали 11,5 трлн рублей. В бюджет-2025 власти заложили 10,94 трлн рублей нефтегазовых сборов

Из-за «прощальных» санкций Байдена, под которые попали «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», а также более 180 танкеров «теневого флота», российская экономика может лишиться от 10% до 20% валютной выручки за продажу нефти, или $10-20 млрд, прогнозировал ранее Янис Клюге, научный научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности.

Декабрьские санкции стали, пожалуй, самыми жестким за все время, отмечал Клюге: помимо нефти и танкеров, под ограничения попали два ключевых для России нефтеперерабатывающих завода (Омский и Московский), оператор флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл» («Ванкор Ойл»), структуры проекта «Балтийский СПГ», два СПГ-завода «Газпрома» на Балтике, 30 нефтесервисных компаний, а также 6 топ-менеджеров российской нефтегазовой отрасли.

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