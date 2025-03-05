Лукашенко хочет копать 3 Андрей Бронишевский

5.03.2025, 17:12

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Однако сложными экономическими соображениями себя он утруждать не привык.

Александр Лукашенко определился, чего он хочет от нового правительства. На самом деле, если не считать редкоземельных металлов, то ничего нового. Всего этого он от правительства уже раньше хотел. Но, с другой стороны, чего ему еще от них хотеть? Правительство у него тоже не сильно обновилось.

Хоть рапс не расти

Во вторник Лукашенко продолжил сериал с назначением нового правительства. Ну как нового? В понедельник у него поменялся один министр и один вице-премьер, а во вторник Лукашенко назначил новых министров сельского хозяйства и строительства.

Но от смены министра задача не меняется. Поэтому от нового министра сельского хозяйства Лукашенко хочет того же, чего хотел от старого. То есть, рекордного урожая.

«Мы должны ежегодно получать 11 миллионов тонн зерновых. 11 миллионов тонн достань и положи. — 11 миллионов тонн зерна вы должны ежегодно получать», — сказал Лукашенко.

Белорусский урожай такой, что кому он должен, он всем прощает. 11 млн тонн зерна в год Лукашенко хочет каждый год уже лет десять подряд. И в прошлом году хотел, и в позапрошлом и пять лет назад тоже хотел. И каждый раз с неизменным результатом.

Потому что в прошлом году урожай был, в принципе, неплохой, но 11 миллионов все равно не получилось. А получилось собрать 9,3 миллиона тонн зерновых если считать вместе с рапсом. Но поскольку рапс не просил считать его зерном, то правильно считать все-таки урожай в 8 миллионов тонн.

В позапрошлом году было еще хуже. Собрали всего 7,7 миллионов тонн зерна. Поэтому пожелание Лукашенко новому министра, в принципе, ни к чему не обязывает. Как и старых министров оно ни к чему ни разу обязывало. Главное — пообещать, а дальше хоть рапс не расти. Потому что объективные обстоятельства и уважительные причины, по которым пожелание не получилось выполнить, всегда найдутся. А новых министров искать особо уже негде.

Майнинг, экспорт, две АЭС

Поэтому всех остальных министров пожелания Лукашенко тоже особо ни к чему не обязывают. Тем более, что пожелания там тоже не отличаются большой оригинальностью. Вот от старого министра промышленности Лукашенко опять хочет рекордного экспорта.

«Что касается промышленности, экспорт должен быть не менее 6 миллиардов, на 5,5 процентов мы должны вырасти к уровню прошлого года. И, естественно, диверсификация, — сказал Лукашенко. – Хотя бы по одному-двум направлениям, желательно трем, мы должны там зацепиться».

Вот эти 5,5 процента неспроста. Это те самые 5,5 процента, на которые должен был вырасти промышленный экспорт в прошлом году. Но, судя по всему с ростом промышленного экспорта что-то не задалось. Потому что в 2023 году промышленный экспорт был 6,5 миллиарда. А в 2025 году он должен составить 6 миллиардов и при этом вырасти на 5,5 процентов по сравнению с 2024.

Короче, новые рекорды – это хорошо забытые старые рекорды. А главное их достоинство состоит в том, что фантазию лишний раз напрягать не надо. Вот и занимается Лукашенко модернизацией деревообработки уже который год и дальше тоже собирается ею заниматься. Несмотря на то, что никаких прибылей, кроме убытков, от модернизации деревообработки он за эти годы не получил. Хочет себе уже не первый год вторую АЭС и дальше тоже будет хотеть.

«Нужны крупные инвестиционные проекты. Об этом я также говорил в вашем присутствии. Пускай это будет 2-3 крупных инвестиционных проекта. Типа второй АЭС. Возможно, какой-то завод по переработке древесины», — сказал Лукашенко.

Тем более, что идея, куда девать лишнее электричество с первой атомной станции, уже есть. Идею использовать БелАЭС для майнинга криптовалют Лукашенко высказал еще месяц назад. За месяц идея обрела новые очертания.

«Посмотрите по этому майнингу. Все больше людей ко мне обращаются. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эти криптовалюты», — сказал Лукашенко.

Есть, правда, маленькая проблема. Криптовалюты хоть и не природное ископаемое, но организация их добычи требуют приличных капитальных вложений. Чтобы намайнить биткойнов хотя бы на 100 миллионов долларов нужно вложить не меньше 72 миллионов. При том, что майнинг имеет смысл в перспективе год-полтора при условии, что курс криптовалюты будет расти. А это очень неточно.

Думать некогда. Копать надо.

Впрочем, если биткойны подведут, то у Лукашенко есть альтернативная идея. Эпидемия редкоземельной лихорадки распространяется по планете и достигла уже самых отсталых слоев населения. На встрече с министрами Лукашенко сказал, что в Беларуси тоже надо поискать редкоземельных металлов. Ну потому что газ, нефть, алмазы, золото и базальты в Беларуси уже искали.

«Актуальнейшая тема. Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?», — сказал он.

Проблема с редкоземельными металлами не в том, что их нет. Они вообще, на самом деле, много где есть. Проблема с редкоземельными металлами в том, что они редкие. Чтобы получить небольшое количество, нужно переработать тонны руды.

Поэтому начальные и минимальные вложения в добычу редкоземельных металлов составляют 500–700 миллионов долларов и требуют специфических технологий. При том, что весь мировой рынок редкоземельных металлов за прошлый год составил 7,6 миллиардов долларов. Любой другой ресурс, даже биткойны, добывать проще, дешевле и окупается он гораздо быстрее.

Вот поэтому редкоземельные металлы и не добывает кто ни попадя. 84 процента мировой добычи финансируются богатыми правительствами – в основном Китаем и США.

Но Лукашенко сложными математическими расчетами и экономическими соображениями себя утруждать не привык. Потому что думать тут некогда.

«Надо копать».

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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