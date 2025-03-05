В Гродно продают бизнес-центр в 130-летнем историческом здании 5.03.2025, 17:31

Стоимость — почти два миллиона долларов.

На продажу выставили трехэтажное здание, которое находится на Городничанской, 23. Покупатель может переоборудовать постройку под офисный центр или торговое помещение. Соответствующая информация появилась на сайте «Магазин недвижимости», пишет hrodna.life.

Кирпичное здание 1890 года постройки находится в исторической части Гродно. Его общая площадь составляет почти 930 м. кв., высота потолков — 3,5 метра.

Внутри выполнен ремонт. Здание отапливается, к нему подключено электричество и водоснабжение. Есть вентиляция, пожарная сигнализация и интернет.

Постройку можно переоборудовать под офисный центр или торговое помещение.

Стоимость здания — почти 6 млн руб. ($ 1,8 млн.).

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