Польша начала депортации иностранцев, совершивших преступления 5.03.2025, 17:38

Дональд Туск

Первый самолет уже вылетел.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X (Twitter) сообщил о старте депортаций иностранцев, совершивших преступления в стране.

«Мы эффективно разбиваем грузинские банды. Не словами, а действиями», – написал он.

К своему сообщению Туск добавил видео, на котором задержанных мужчин с помощью пограничников садят в самолет.

Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny. pic.twitter.com/zlwCvEnyjo — Donald Tusk (@donaldtusk) March 5, 2025

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