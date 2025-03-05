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Польша начала депортации иностранцев, совершивших преступления

  • 5.03.2025, 17:38
Польша начала депортации иностранцев, совершивших преступления
Дональд Туск

Первый самолет уже вылетел.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X (Twitter) сообщил о старте депортаций иностранцев, совершивших преступления в стране.

«Мы эффективно разбиваем грузинские банды. Не словами, а действиями», – написал он.

К своему сообщению Туск добавил видео, на котором задержанных мужчин с помощью пограничников садят в самолет.

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