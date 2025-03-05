Польша начала депортации иностранцев, совершивших преступления
- 5.03.2025, 17:38
Первый самолет уже вылетел.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X (Twitter) сообщил о старте депортаций иностранцев, совершивших преступления в стране.
«Мы эффективно разбиваем грузинские банды. Не словами, а действиями», – написал он.
К своему сообщению Туск добавил видео, на котором задержанных мужчин с помощью пограничников садят в самолет.
Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny. pic.twitter.com/zlwCvEnyjo— Donald Tusk (@donaldtusk) March 5, 2025