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Интересный поворот сюжета

  • Валерий Карбалевич
  • 5.03.2025, 17:40
Интересный поворот сюжета
Валерий Карбалевич

«Скамейка запасных» коротка.

Весь процесс формирования правительства после президентских «выборов» в этом году выглядит довольно странно. Ведь были нарушены многие формальные и неформальные процедуры.

Согласно Конституции и обычной логике, новоизбранный президент вступает в должность и формирует новое правительство. Вехой, знаменующей начало нового президентского срока, является инаугурация.

Согласно закону, инаугурация избранного президента должна состояться в течение двух месяцев после выборов. С момента «голосования» прошло уже больше месяца, а официальной процедуры инаугурации не проводилось. Судя по всему, правительство было сформировано человеком со старой легитимностью, полученной пять лет назад.

И еще один интересный поворот того же сюжета. Александр Лукашенко объявил, что его визит в Россию состоится на этой неделе. Существует международная традиция, согласно которой вновь избранный глава государства совершает свой первый визит в новом качестве к своему ближайшему союзнику, чтобы продемонстрировать приоритеты своей внешней политики. Об этом заявил сам Лукашенко на пресс-конференции в день выборов -- что сначала визит будет в Россию, затем в Китай. Но проблема в том, что высокопоставленный государственный чиновник после вступления в должность приобретает новый статус. В итоге получается, что к Владимиру Путину едет «старый» глава государства?

Наконец, о формировании правительства. Накануне Лукашенко громко заявил, что на этот раз создается специальная комиссия из высших государственных деятелей — всей «верхушки», — которая будет отбирать кандидатов в новое правительство. Во время встречи с Натальей Качановой он вспомнил об этой странной комиссии. Он также сообщил, что ее председателем назначен глава Администрации Дмитрий Крутой. Что, кстати, дало повод наблюдателям рассуждать о расстановке сил в ближайшем окружении Лукашенко, возвышении Крутого и т. д.

Если бы такая комиссия действительно работала и что-то решила, было бы логично выслушать ее выводы и предложения, прежде чем принимать решения о составе нового правительства.

Но ничего подобного не произошло. Во всяком случае, никакой информации о ее работе, никакого отчета перед Лукашенко нет. Так была ли на самом деле эта комиссия? И работала ли она?

Иными словами, все эти факты свидетельствуют о том, что процедурные моменты (которые, кстати, базируются на Конституции и законодательстве) отброшены, и не имеют существенного значения в Беларуси. Все решается волей, желанием, а часто и прихотью одного известного человека. Классика персоналистского режима.

И еще один парадокс, свидетельствующий, как расходятся слова и дела. В последние месяцы Лукашенко много говорил о «смене поколений» в правящей элите. Из этого можно было сделать вывод, что следует ожидать радикальных изменений в правительстве и других государственных институтах.

Однако на самом деле никаких серьезных изменений не произошло. Сам Лукашенко заявил, что «нынешний состав можно назвать «новым старым»». О чем это говорит? Прежде всего, о курсе на «стабильность», об отсутствии планов каких-либо перемен.

Это также свидетельствует о том, что «скамейка запасных» коротка. По сути, тасуются одни и те же карты (Наталья Петкевич, Владимир Караник, Юрий Караев и другие).

Однако Лукашенко заявил, что отличительной чертой работы нового правительства станет существенное усиление роли вице-премьеров. Но что это будет означать на практике, пока не ясно.

Остается один важный вопрос: кто станет премьер-министром? Правительство есть, но его лидера нет. Лукашенко почему-то сохраняет здесь интригу. Либо он не может определиться, либо сознательно держит гроссмейстерскую паузу.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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