Трамп скрывает свои истинные намерения 4 5.03.2025, 17:44

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Томас Фридман

Чего-то не хватает.

Американский журналист, многократный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман убежден, что президент США Дональд Трамп скрывает свои истинные намерения относительно мирных переговоров Украины и России.

«Каждый раз, когда президент Трамп говорит об Украине, всегда что-то не так, чего-то не хватает, что заставляет задуматься, что он на самом деле задумал — и его короткие замечания по Украине на совместном заседании Конгресса во вторник вечером не стали исключением», — пишет он в колонке для The New York Times.

Фридман отметил, что Трамп безумно преувеличил, какой вклад США в военные усилия Украины в отличие от того, что сделали европейские союзники. Говоря о человеческих жертвах войны, Трамп оплакивал сначала «российскую молодежь», а затем «украинскую молодежь» — будто в них обоих влетел метеор, добавил журналист. И он заявил, что получил «сильные сигналы» от Владимира Путина о том, что он хочет мира, но не сообщил подробностей.

«Если есть одна вещь, которой я научился в журналистике, это то, что когда вы не называете вещи настоящими именами, обычно есть причина — вы что-то скрываете, какую-то мотивацию, какое-то намерение. Как это объяснить в случае Трампа? Что ж, он или наиболее покладистый западный переговорщик против врагов свободы со времен Невила Чемберлена, который идет на уступки агрессору еще до начала переговоров, или он на самом деле предпочитает дружбу Путина над нашими европейскими союзниками и смелыми украинскими демократами», — добавил он.

Фридман подчеркнул, что сейчас администрация Трампа ведет себя таким образом, что вызывает беспокойство у многих патриотически настроенных американцев — втыкая нож в спину борющейся за свободу Украины, прекращая ее жизненно важные поставки оружия в США и пытаясь выманить ее полезные ископаемые, еще до того, как Россия даже согласилась на прекращение огня.

«Представьте себе, что Трамп пытался продать Trump Tower россиянину — назовем его Владимиром — и Трамп привел с собой своего банкира. Что подумал бы Трамп, если бы перед началом переговоров его банкир заявил: «Дональд, у вас нет карт, мы только что отрезали вашу кредитную линию, и прежде чем мы даже позволим вам начать переговоры о продаже этого здания, вам нужно взять на него вторую ипотеку и отдать мне все деньги», — добавил он.

Журналист подчеркнул, что именно так Трамп поступил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Что-то не так пахнет в этой истории. Я не знаю, где это заканчивается, но я думаю, что я знаю, где это начинается: когда речь заходит о защите свободы, президент Трамп не разделяет ценности лучших из своих 44 предшественников. И если это так, то украинцы, в конце концов, никогда не будут соглашаться на то, что продает Трамп. Наши европейские союзники тоже не будут. Только Путин может, но, как сказал Трамп в своей речи, чтобы достичь мира, «вы должны говорить с обеими сторонами», — пишет Фридман.

Он убежден, что Трамп на самом деле должен начать с союзников Америки, которые на данном этапе его не понимают.

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