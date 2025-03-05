На авторынке Беларуси продолжается ажиотаж вокруг новых машин 5.03.2025, 17:50

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Сказалось повышение ставок утилизационного сбора.

Рынок дилерских продаж новых легковых автомобилей в феврале продолжил свой рост, но его темпы замедляются. Об этом рассказал председатель правления Автомобильной ассоциации БАА Сергей Варивода.

В последний месяц зимы продали 4598 новых легковых автомобилей, что на 83% превышает результат февраля 2024 года.

Доля реализованных легковых автомобилей Belgee/Geely отечественного производства составила 48,3%, что позволило местному автопроизводителю вернуть лидерство на автомобильном рынке.

Продолжает расти доля зеленых автомобилей в дилерских продажах. В феврале 12,6% совокупных продаж обеспечили электромобили, включая последовательные гибриды.

Дилерские продажи февраля относительно предыдущего месяца также выросли на 11,5%. Самыми популярными у белорусов по-прежнему остаются автомобили-кроссоверы.

Как уточнил Сергей Варивода, февральское повышение ставок утилизационного сбора и запрет на совершение сделок «псевдовалютного» лизинга для физических лиц существенно не сказывались на дилерских продажах. Отчасти это связано с наличием на дилерских складах значительного количества ранее ввезенных автомобилей, что позволяло удерживать розничные цены на приемлемом для потребителей уровне.

Вместе с тем складские запасы у большинства импортеров не превышают полуторамесячный объем продаж и, вероятно, будут исчерпаны к середине весны», — добавил эксперт.

В БАА считают, что рынок февральских продаж — типичный рынок покупателя. По всем признакам таким для новых легковых автомобилей он останется и в ближайшем будущем.

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