В Минске появилась вакансия с зарплатой до 18 тысяч рублей 1 5.03.2025, 18:14

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Кого ищут на такие деньги и что надо уметь делать.

В Минске частная компания ищет директора по инвестициям. Зарплату предлагают до шесть раз выше, чем средняя по стране. «Зеркало» узнало, что надо уметь за такие деньги.

В общереспубликанском банке вакансий опубликовали объявление о работе в компании «Арэс групп», основанной в 2021 году. Она специализируется на предоставлении персонала торговым сетям города Минска: кассиров, продавцов, грузчиков, мерчендайзеров, сортировщиков, уборщиков, кухонных работников и поваров.

Фирме нужен директор по работе с инвестициями. В его обязанности входит привлечение капитала, в том числе иностранного. А также поиск государственных программ под производственные отрасли компании, участие в них, получение грантов. Работать предстоит по гибкому графику.

Требуется высшее, как минимум два года опыта работы и свободное владение русским языком (ни о белорусском, ни о английском, к примеру, в объявлении не упоминается).

Кандидату готовы платить от 14 до 17,5 тыс. рублей. Скорее всего, это сумма до уплаты налогов.

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