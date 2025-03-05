В Минске появилась вакансия с зарплатой до 18 тысяч рублей

В Минске появилась вакансия с зарплатой до 18 тысяч рублей1
- 5.03.2025, 18:14
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Кого ищут на такие деньги и что надо уметь делать.
В Минске частная компания ищет директора по инвестициям. Зарплату предлагают до шесть раз выше, чем средняя по стране. «Зеркало» узнало, что надо уметь за такие деньги.
В общереспубликанском банке вакансий опубликовали объявление о работе в компании «Арэс групп», основанной в 2021 году. Она специализируется на предоставлении персонала торговым сетям города Минска: кассиров, продавцов, грузчиков, мерчендайзеров, сортировщиков, уборщиков, кухонных работников и поваров.
Фирме нужен директор по работе с инвестициями. В его обязанности входит привлечение капитала, в том числе иностранного. А также поиск государственных программ под производственные отрасли компании, участие в них, получение грантов. Работать предстоит по гибкому графику.
Требуется высшее, как минимум два года опыта работы и свободное владение русским языком (ни о белорусском, ни о английском, к примеру, в объявлении не упоминается).
Кандидату готовы платить от 14 до 17,5 тыс. рублей. Скорее всего, это сумма до уплаты налогов.