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Копали, копали, но ничего не выкопали

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  • Аркадий Дубнов
  • 5.03.2025, 18:27
  • 1,658
Копали, копали, но ничего не выкопали

Почему Лукашенко заговорил о редкоземельных металлах.

«…Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», – это Лукашенко приказал своему министру природных ресурсов и вице-премьеру.

Я сначала было решил, что шутит российский союзничек, уязвленный тем, что «редкоземельные металлы выговаривает (?) только Трамп, а вы пока над этим не задумывались». Но нет, он серьезен. «Их много не бывает в земле, – учит Лукашенко, – может у нас не меньше, чем у других…»

Полагаю, что уже на следующей неделе в закрытой реляции Лукашенке доложат, мол, копали, копали, но ничего, кроме прошлогодней гнилой картошки не выкопали.

Ну да, загнивает этот мир понемногу.

Аркадий Дубнов, Telegram

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