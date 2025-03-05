Копали, копали, но ничего не выкопали

Копали, копали, но ничего не выкопали10
- Аркадий Дубнов
- 5.03.2025, 18:27
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Почему Лукашенко заговорил о редкоземельных металлах.
«…Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», – это Лукашенко приказал своему министру природных ресурсов и вице-премьеру.
Я сначала было решил, что шутит российский союзничек, уязвленный тем, что «редкоземельные металлы выговаривает (?) только Трамп, а вы пока над этим не задумывались». Но нет, он серьезен. «Их много не бывает в земле, – учит Лукашенко, – может у нас не меньше, чем у других…»
Полагаю, что уже на следующей неделе в закрытой реляции Лукашенке доложат, мол, копали, копали, но ничего, кроме прошлогодней гнилой картошки не выкопали.
Ну да, загнивает этот мир понемногу.
Аркадий Дубнов, Telegram