В Москве избили волонтера «СВО»3
- 5.03.2025, 18:33
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За использование Z-символики.
В РФ избили волонтера, который привозит помощь оккупантам, за знак Z на его авто.
Об этом сообщают российские СМИ, заметил сайт New Voice. Оккупант Егор Железняков рассказал, что неоднократно ездил в зону «СВО» оказывать гуманитарную помощь как бойцам, так и гражданским. На стекло его автомобиля наклеен символ «спецоперации» Z и группировки войск «Север», что привлекло внимание неизвестного.
Инцидент случился 2 марта в московском районе Чертаново Южное. Оккупант припарковал машину во дворе дома, «никому не загораживая проезд», а на следующее утро обнаружил, что у него проколоты два задних колеса.
На работу пропагандист поехал на такси, а через знакомых попросил просмотреть камеры наблюдения в подъезде и установить того, кто проколол шины.
«Вечером, домой возвращаясь, я набираю в отдел, прошу прислать наряд. Сказали, что через некоторое время будет. Я остался ждать. Пока ждал, смотрю, он идет — лицо-то я его видел на видео. Я к нему подошел вполне спокойно, без наездов, поскольку он шел с маленьким ребенком, видимо, из садика, говорю: „Друг, зачем испортил машину?“ — и его четкий ответ был: „За зетку“», — пожаловался пропагандист.
После этого началась словесная перепалка. Он кричал, что ненавидит всех участников и тех, кто помогает «СВО», начал размахивать руками, жаловался россиянин журналистам. Затем схватил «волонтера» за голову и пригрозил разбить его головой «стекло с зеткой».
В какой-то момент Железнякову удалось вырваться и вызвать 112, однако нападавший сбежал до приезда скорой и полиции. Его отвезли в больницу, а после осмотра россиянин поехал в отделение полиции и написал заявление.