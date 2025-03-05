Древние белорусы умели обрабатывать шерсть пять тысяч лет назад 5.03.2025, 19:11

Ученые доказали.

Пять тысяч лет назад в белорусском Поозерье наши предки умели обрабатывать шерсть. Об этом свидетельствует коллекция артефактов, которую собрал во время археологической экспедиции на Кривинский торфяник завотделом археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси Максим Чернявский, сообщил Институт истории НАН Беларуси.

Среди находок в коллекции особенно выделялись специфические маленькие костяные зубчики. Чтобы понять, для чего они использовались, нужно было провести целый ряд дополнительных исследований.

Максим Чернявский в тандеме с научным сотрудником Института истории материальной культуры РАН Анной Малютиной при помощи эксперимента смогли установить, как их применяли наши далекие предки пять тысяч лет назад.

Ученые из Беларуси и России сделали реплики орудий труда, или, как говорят археологи, наборные инструменты, с которыми они на практике доказали, что 5 тысяч лет назад в белорусском Поозерье чесали шерсть.

Сами артефакты являются древнейшими известными свидетельствами обработки овечьей шерсти в лесной зоне Восточной Европы.

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