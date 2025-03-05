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На нескольких улицах Минска опять перебои со светом и водой

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  • 5.03.2025, 19:26
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На нескольких улицах Минска опять перебои со светом и водой

Неделю назад было то же самое.

На севере Минска на нескольких улицах 5 марта опять пропадали электричество и водоснабжение, идут ремонтные работы, сообщили в «Минскводоканале».

На водозаборе № 5 «Боровляны» 5 марта в 17.14 произошла остановка насосного оборудования, это связано с отключением электроэнергии в Минских кабельных сетях.

В результате произошло снижение давления на водопроводной сети в квартале улиц Мирошниченко — Седых — Логойский тракт — Гамарника — Калиновского — Тикоцкого — Карбышева.

Энергоснабжение уже подано, сейчас восстанавливается давление в водопроводной сети.

«Оперативными бригадами „Минскводоканала“ продолжаются регламентные работы, направленные на устранение возможных последствий, вызванных отключением на кабельных сетях», — рассказали в организации.

Напомним, похожий случай произошел утром 25 февраля. Тогда из-за отключения воздушной линии временно отключилась подстанция «Зеленый луг», в результате нарушилось электроснабжение в домах Первомайского и Советского районов столицы. Также из-за отключения электроэнергии остановилось насосное оборудование все того же водозабора № 5 «Боровляны».

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