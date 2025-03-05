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США отвергли план Египта по восстановлению сектора Газа

  • 5.03.2025, 19:38
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США отвергли план Египта по восстановлению сектора Газа

План Египта уже одобрила Лига арабских государств.

США и Израиль в среду, 5 марта, отвергли план Египта по восстановлению сектора Газа, резко раскритиковав его.

По заявлению Вашингтона, этот план не учитывает факта непригодности сектора Газа для жизни.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что восстановление региона должно осуществляться без группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, и намерен продолжать консультации по этому вопросу.

Накануне план Египта был одобрен Лигой арабских государств (ЛАГ). План Каира рассчитан на пять лет и предусматривает расходы на сумму в 53 млрд долларов. В течение этого пятилетнего периода сектором Газа должны править технократы, а в самом секторе и на Западном берегу реки Иордан — размещены миротворцы. Кроме того, в течение этого срока должно быть создано государство палестинских арабов.

МИД Израиля также раскритиковал план Египта. В ведомстве заявили, что принятая ЛАГ декларация не учитывает реальности, сложившейся после 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной атаке со стороны ХАМАС. «В декларации не упоминается нападение палестинских группировок на юг Израиля и нет осуждения джихадистов. Сегодня у жителей Газы есть шанс на лучшую жизнь, благодаря инициативе США. Это следует поддержать», - говорится в заявлении израильского МИДа.

ХАМАС приветствовал в египетском плане лишь ту часть, где отвергается требование США о выселении жителей сектора Газа. Президент США Трамп с первых дней своего нового президентского срока неоднократно высказывал предложение, чтобы палестинцев из сектора Газа приняли арабские страны, такие как Египет и Иордания.

Египет и другие арабские государства выступают против любых попыток выселить палестинцев за пределы их территорий. Они опасаются, что любое массовое перемещение палестинцев лишь сильнее подорвет перспективы урегулирования арабо-израильского конфликта на основе концепции мирного сосуществования двух государств — израильского и палестинского.

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