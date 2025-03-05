Румыния выслала двух высокопоставленных российских дипломатов2
- 5.03.2025, 20:06
- 1,092
Подробности.
В среду, 5 марта, Румыния выслала двух высокопоставленных российских дипломатов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел, пишет Barron`s.
Как пишет издание, это произошло через день после обвинений Москвы во «вмешательстве» и критики российских спецслужб относительно обвинительного заключения, выдвинутого ультраправому кандидату в президенты Келину Джорджеску.
«Румынские власти решили объявить персонами нон грата на территории Румынии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе Российской Федерации в Бухаресте, а также его заместителя», — говорится в заявлении МИД.
Пропагандистские СМИ сообщили, что в МИД России ответят на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата.
28 февраля генпрокуратура Румынии задержала 18 человек по делу, связанному с бывшим кандидатом в президенты, пророссийским политиком Келином Джорджеску.