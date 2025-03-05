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73% французов считают, что США перестали быть их союзником

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  • 5.03.2025, 20:16
73% французов считают, что США перестали быть их союзником

Опрос.

По состоянию на начало марта 73% французов считает, что Соединенные Штаты перестали быть союзником Франции. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 марта результаты опроса L'Opinion en direct, проведенного институтом Elabe для BFMTV.

Большинство французов были «шокированы» произошедшей 28 февраля в Белом доме стычкой между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечает телеканал и делает вывод, что «с каждым днем трансатлантическая связь рушится».

76% опрошенных опасаются распространения войны за пределы Украины, 64% – «даже на границы Франции». При этом BFMTV обращает внимание, что «эта проблема остается стабильной» с июня 2024 года.

Оценивая спор в Белом доме, 59% респондентов назвали виновником Трампа, 8% – Зеленского, 19% – обоих президентов.

Большинство опрошенных французов (64%) хотят продолжения и даже увеличения военной помощи Киеву, 18% считают, что поддержку следует сократить, а 17% – что ее следует прекратить.

Две трети респондентов выступают за отправку французских войск в Украину после завершения там войны.

Социологическое исследование проводилось 3–4 марта среди жителей Франции, которым исполнилось 18 лет. Было опрошено 1009 человек.

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