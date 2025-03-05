Белорус проиграл в компьютерной игре и выбросил компьютер с балкона 4 5.03.2025, 20:24

иллюстративное фото

Инцидент произошел в Микашевичах.

28-летний житель Микашевичей потерпел поражение в компьютерной игре и выбросил компьютер с балкона. Как сообщили правоохранители, некоторое время назад в Лунинецкий РОВД поступила информация: неизвестный выбрасывает из окна многоэтажки и бытовую технику вещи.

Приехавшие на место ЧП милиционеры установили, что хулиган – 28-летний неработающий молодой человек. Увидев милиционеров и поняв, что за свои действия ему придется отвечать, мужчина попытался скрыться, однако сделать это ему не удалось, он был оперативно задержан

«Сам фигурант произошедшее пояснить толком не смог, рассказав лишь, что во время компьютерной игры потерпел поражение и таким образом решил выместить свою злость», - отмечается в сообщении.

Увы, ущерба избежать не удалось. Хулиган в порыве неконтролируемой злости выбросил с балкона системный блок компьютера и монитор, обогреватель, а также дуршлаг, утюг, тазики и крышки. Вся эта утварь повредила стоявший под окнами многоэтажки автомобиль., сумма ущерба – 700 белорусских рублей.

В ходе разбирательств установлено, что мужчина ранее попадал в поле зрения милиции именно как дебошир и даже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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