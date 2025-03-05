Зеленский: Украина и Европа готовят план первых шагов для приближения справедливого мира 5.03.2025, 20:31

Владимир Зеленский

Он будет готов в ближайшее время.

Украина и Европа готовят план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Он будет готов в ближайшее время.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы «проинформировать о саммите лидеров в Лондоне и обсудить наши совместные усилия».

«Готовим план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», - отметил президент.

Он подчеркнул, что Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности. И она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США.

«Говорили также о реализации нашей инициативы «Продовольствие из Украины». Словения присоединяется к нашим усилиям для поддержки сирийского народа», - добавил Зеленский.

Также глава государства провел плодотворный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом после встречи в Лондоне.

«Обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана. Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой», - отметил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи. Он также проинформировал нидерландского премьера о приоритетных потребностях Украины.

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