Зеленский: Украина и Европа готовят план первых шагов для приближения справедливого мира
- 5.03.2025, 20:31
Он будет готов в ближайшее время.
Украина и Европа готовят план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Он будет готов в ближайшее время.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.
Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы «проинформировать о саммите лидеров в Лондоне и обсудить наши совместные усилия».
«Готовим план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», - отметил президент.
Он подчеркнул, что Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности. И она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США.
«Говорили также о реализации нашей инициативы «Продовольствие из Украины». Словения присоединяется к нашим усилиям для поддержки сирийского народа», - добавил Зеленский.
Также глава государства провел плодотворный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом после встречи в Лондоне.
«Обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана. Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой», - отметил президент.
Кроме того, по словам Зеленского, Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи. Он также проинформировал нидерландского премьера о приоритетных потребностях Украины.