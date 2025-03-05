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Первая в этом году гроза прогремела в Витебске

  • 5.03.2025, 20:41
Первая в этом году гроза прогремела в Витебске

Она сопровождалась ливнем, раскатами грома, молниями и градом.

Первая в этом году гроза прогремела в Витебске 4 марта. Она прошла около 23 часов и сопровождалась ливнем, раскатами грома, молниями и градом диаметром 6 мм.

Такую же картину зафиксировали и на метеорологической станции Езерище в Городокском районе.

Синоптики объясняют грозу аномально теплой погодой на Витебщине, поскольку обычно грозы характерны для летней поры. Теперь же среднесуточная температура превышает норму на 6 градусов, говорит начальник отдела «Витебскоблгидромета» Наталья Байдук.

«Причина мартовской грозы — в высокой неустойчивости в атмосфере, связанной с прохождением холодного атмосферного фронта, пришедшего на территорию нашей страны из Прибалтики», — добавляет специалист.

Кстати, с 1936 года мартовские грозы в Беларуси фиксировали всего десять раз. Причем за эти же 89 лет было зафиксировано 55 случаев грозы в апреле, а в мае — 295. Абсолютным рекордсменом по грозам метеорологи называют июль — 568 гроз.

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