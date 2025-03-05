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Ryanair полностью откажется от распечатанных посадочных талонов

  • 5.03.2025, 20:49
Ryanair полностью откажется от распечатанных посадочных талонов

С 3 ноября.

Ирландский лоукостер Ryanair подтвердил намерения полностью отказаться от распечатанных посадочных талонов, но отсрочил дату нововведения с мая на ноябрь 2025 года.

Об этом сообщают ряд изданий, среди которых ирландское Independent.

В Ryanair объявили, что с 3 ноября 2025 года посадочные талоны будут храниться в приложении авиакомпании. Изначально нововведение планировали на май, но решили перенести на менее напряженный зимний сезон.

«С ноября пассажиры Ryanair больше не будут загружать и распечатывать физический, бумажный посадочный талон, а вместо этого будут использовать цифровой посадочный талон, сгенерированный в приложении myRyanair во время регистрации на рейс... Пассажиры смогут загрузить посадочные билеты для всех пассажиров из своего заказа и поделиться ими через WhatsApp и т.д.», – сообщили в компании.

Уже от первых анонсов о таких планах в адрес компании начались вопросы о том, как решать ситуацию, если у пассажира разрядился телефон, возникла проблема с приложением, телефон украли в последний момент перед поездкой, или же у него вообще нет смартфона.

В сегодняшних пояснениях в Ryanair отметили, что если пассажир зарегистрировался на рейс и потом с телефоном что-то случилось, им «бесплатно помогут в аэропорту».

Компания аргументирует полный отказ от распечатанных посадочных талонов экономией средств и 300 тонн бумаги ежегодно и уменьшением количества необходимых стоек регистрации. Также отмечают, что повсеместное использование приложения позволит оперативно отправлять информацию в случае задержек или отмены рейса.

В Ryanair говорят, что около 80% их пассажиров уже сейчас используют цифровые посадочные талоны, а нововведение позволит «убрать почти все сборы за регистрацию в аэропорту». Сейчас это 50 евро за регистрацию на рейс и 20 евро – за повторную выдачу посадочного талона.

В аэропортах, где не принимают цифровые посадочные талоны – в частности в Албании и Турции – пассажиров обещают предупреждать и бесплатно обеспечивать их распечатанным посадочным талоном на регистрации.

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