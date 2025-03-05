Bild сравнил крупнейшие армии Европы

Bild сравнил крупнейшие армии Европы5
- 5.03.2025, 20:59
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Инфографика.
Армия Украины по численности является второй в Европе после России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 5 марта изданием Bild.
Согласно инфографике немецкого издания, крупнейшую армию в Европе имеет РФ – 1,3 млн военных. В тройку по численности входят Украина (900 тыс.) и Турция (355 тыс.).
По этому показателю армия России соответствует американской. Если сравнивать армии РФ и США по другим параметрам, то у Москвы больше танков (5750 против 4640), но меньше боевых самолетов (1520 против 2680).
В целом страны НАТО располагают 3,6 млн военнослужащих, 7500 танков и 4500 боевых самолетов.
«Экономически страны Европы настолько превосходят Россию, что Путин просто не сможет конкурировать, если они решат увеличить военные расходы. Россия тратит, по разным оценкам, от 7% до 10% ВВП на армию. Для сравнения, максимальный показатель среди стран ЕС – 4,2%, [...] а российская экономика уже полностью переведена на военные рельсы», – пишет Bild.