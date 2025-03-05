У Уолтца состоялся телефонный разговор с Ермаком

У Уолтца состоялся телефонный разговор с Ермаком2
- 5.03.2025, 21:09
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Стороны обсудили место и дату переговоров.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор с Офисом президента Украины, в ходе которого стороны обсудили место и дату проведения переговоров с Россией. Об этом 5 марта Уолтц заявил в эфире Fox & Friends.
«Я только что завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера были позитивным шагом вперед к тому, чтобы сказать: мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть задействованы. […] Я думаю, сейчас мы двигаемся в позитивном направлении», – сказал американский политик.