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Минское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ

  • 5.03.2025, 22:04
Минское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ

«Зубры» переместились на третье место в Западной конференции.

Хоккеисты минского «Динамо» выиграли на домашнем льду у «Лады» из Тольятти в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – 4:2.

Динамовцы переместились на 3-е место в таблице Западной конференции. У них равное количество баллов с ЦСКА, однако большее число побед в основное время. До московского «Динамо», которое на 2-й позиции, — 2 очка.

Домашняя серия завершится для минчан в воскресенье, когда состоится встреча с «Куньлунем».

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