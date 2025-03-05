Минское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ
- 5.03.2025, 22:04
«Зубры» переместились на третье место в Западной конференции.
Хоккеисты минского «Динамо» выиграли на домашнем льду у «Лады» из Тольятти в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – 4:2.
Динамовцы переместились на 3-е место в таблице Западной конференции. У них равное количество баллов с ЦСКА, однако большее число побед в основное время. До московского «Динамо», которое на 2-й позиции, — 2 очка.
Домашняя серия завершится для минчан в воскресенье, когда состоится встреча с «Куньлунем».