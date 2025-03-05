Politico: ЕС готов платить за оружие «пока Трамп не умрет» 3 5.03.2025, 22:10

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Лидеры ЕС признают, что «настал момент действовать».

Правительства стран ЕС осознают, что сложившаяся после Второй мировой войны архитектура европейской безопасности, зависящая от поддержки США, «может рухнуть в любой момент», сообщает Politico.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские лидеры много говорили о суверенитете и обороне, сейчас они признают, что настал момент действовать, пишет издание.

Одной из тем внеочередного саммита Евросоюза 6 марта станет увеличение военных расходов, выделение на эти цели до €800 млрд в ближайшие годы по плану перевооружения от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и укрепление национальных армий.

«Траты на оборону становятся фиксированной статьей расходов. Мы отключили солнце, и теперь нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — сказал изданию европейский дипломат.

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