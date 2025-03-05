закрыть
5 марта 2025, среда, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: ЕС готов платить за оружие «пока Трамп не умрет»

3
  • 5.03.2025, 22:10
  • 1,764
Politico: ЕС готов платить за оружие «пока Трамп не умрет»

Лидеры ЕС признают, что «настал момент действовать».

Правительства стран ЕС осознают, что сложившаяся после Второй мировой войны архитектура европейской безопасности, зависящая от поддержки США, «может рухнуть в любой момент», сообщает Politico.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские лидеры много говорили о суверенитете и обороне, сейчас они признают, что настал момент действовать, пишет издание.

Одной из тем внеочередного саммита Евросоюза 6 марта станет увеличение военных расходов, выделение на эти цели до €800 млрд в ближайшие годы по плану перевооружения от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и укрепление национальных армий.

«Траты на оборону становятся фиксированной статьей расходов. Мы отключили солнце, и теперь нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — сказал изданию европейский дипломат.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников