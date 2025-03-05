Историческая речь Макрона: Мир вступает в новую эру 5.03.2025, 22:27

Эмманюэль Макрон

Президент Франции выступил против перемирия и за отправку европейских войск в Украину.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в войне РФ и Украины.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины», — заявил он, добавив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».

Он выступил за размещение европейских войск в Украине, подчеркнув, что эти силы «сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение». Макрон сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир в Украине».

Президент Франции заявил, что для его страны оставаться «зрителем» в «мире опасностей» было бы «безумием».

«Если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто не может быть ни в чем уверен», — добавляет он.

При этом Макрон уверен, что мир вступает в «новую эру». «США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру», — заявил президент Франции.

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