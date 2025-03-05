Крупный пожар под Воложином: горели шесть строений
- 5.03.2025, 23:16
Ситуацию серьезно усложнил сильный ветер.
Спасатели работали на пожаре в деревне Буни Воложинского района, сообщает МЧС.
Огонь не пощадил жилой дом и три хозяйственные постройки, а также легковой автомобиль, они сгорели полностью.
Повреждены оказались еще один дом и хозпостройка.
Такое активное распространение огня оказалось возможным из-за сильного ветра.
Порывы создавали угрозу и для ближайшего лесного массива, но спасатели смогли предотвратить возгорание растительности.
На месте работали восемь единиц пожарной техники.
Предварительно пострадавших нет. Причина еще неизвестна. Сейчас идет проливка и разборка сгоревших конструкций.