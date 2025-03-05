Крупный пожар под Воложином: горели шесть строений 5.03.2025, 23:16

Ситуацию серьезно усложнил сильный ветер.

Спасатели работали на пожаре в деревне Буни Воложинского района, сообщает МЧС.

Огонь не пощадил жилой дом и три хозяйственные постройки, а также легковой автомобиль, они сгорели полностью.

Повреждены оказались еще один дом и хозпостройка.

Такое активное распространение огня оказалось возможным из-за сильного ветра.

Порывы создавали угрозу и для ближайшего лесного массива, но спасатели смогли предотвратить возгорание растительности.

На месте работали восемь единиц пожарной техники.

Предварительно пострадавших нет. Причина еще неизвестна. Сейчас идет проливка и разборка сгоревших конструкций.

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