Переговоры США и Украины относительно соглашения о полезных ископаемых продолжаются 2 5.03.2025, 23:39

Об этом сообщил Белый дом.

Переговоры США и Украины по полезным ископаемым продолжаются.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Эти переговоры происходят, пока мы разговариваем (на брифинге. - Прим.). Я только что виделась с советником по нацбезопасности. Он очень упорно работает над этим вопросом. Я считаю, что он собирался зайти в Овальный кабинет, чтобы сообщить президенту о том, на каком этапе находится дело», - сказала Левитт.

В то же время она не рассказала, когда соглашение может быть подписано.

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