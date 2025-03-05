Переговоры США и Украины относительно соглашения о полезных ископаемых продолжаются

Переговоры США и Украины относительно соглашения о полезных ископаемых продолжаются2
- 5.03.2025, 23:39
Об этом сообщил Белый дом.
Переговоры США и Украины по полезным ископаемым продолжаются.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Эти переговоры происходят, пока мы разговариваем (на брифинге. - Прим.). Я только что виделась с советником по нацбезопасности. Он очень упорно работает над этим вопросом. Я считаю, что он собирался зайти в Овальный кабинет, чтобы сообщить президенту о том, на каком этапе находится дело», - сказала Левитт.
В то же время она не рассказала, когда соглашение может быть подписано.