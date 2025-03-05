Ермак рассказал подробности телефонного разговора с Уолтцем 5.03.2025, 23:55

Андрей Ермак

Украина и США договорились о встрече.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил телефонный разговор с советником президента США Майком Уолтцем. Об этом он написал 5 марта в Telegram.

«Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем. Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами», – написал Ермак.

Он добавил, что в ходе разговора с Уолтцем они «договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы».

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