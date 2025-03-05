Ермак рассказал подробности телефонного разговора с Уолтцем
- 5.03.2025, 23:55
Украина и США договорились о встрече.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил телефонный разговор с советником президента США Майком Уолтцем. Об этом он написал 5 марта в Telegram.
«Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем. Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами», – написал Ермак.
Он добавил, что в ходе разговора с Уолтцем они «договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы».