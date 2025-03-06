Дмитрий Бондаренко: У Европы уже есть два сильных лидера — Зеленский и Залужный 3 6.03.2025, 8:01

4,606

С этим придется считаться и Путину, и Трампу.

Куда президент Дональд Трамп ведет США? Останется ли Америка мировым гегемоном? Выстоит ли Украина? В блоке каких стран окажется Беларусь? Эти и другие вопросы сайт Charter97.org задал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко.

— Американская помощь для Украины на данный момент остановлена. Выстоит ли Украина?

— Украина обязательно выстоит, потому что имеет самую мощную армию в Европе и боевой опыт, которого нет ни у одной армии среди демократических стран. Если бы Украина проиграла, она была бы отрезана от Черного моря. Совершенно понятно, что под шумок переговоров Путин хочет захватить Одессу. После таких действий захват побережья Балтики до Калининграда был бы предрешен. Европейские страны понимают эту опасность, поэтому подобный сценарий не будет допущен. Европа просыпается.

Трамп же хочет получить экономическую выгоду, хорошо выглядеть в глазах своих избирателей, которые не очень сильны в международной политике и геополитике. Если бы этот вариант реализовался, это, конечно, была бы имиджевая катастрофа для Трампа и Америки. Поэтому США не допустят такого поражения Украины.

Как мы видим, не только в России все делается через «одно место», но и на Западе. Надеюсь, здравый смысл возобладает, Россия не получит того, что хочет, а Украина выстоит и укрепится.

— Президент США Дональд Трамп находится у власти лишь 44 дня, но за это время успел сделать столько заявлений и действий, что многие уже сомневаются, является Америка частью Запада. Смогли ли вы рассмотреть среди этого «белого шума», который мы читаем и слышим каждый день из-за океана, куда идут США?

— Нужно сказать, что много десятилетий Америка являлась мировым полицейским. В 1945 году ВВП США составлял более 50% от внутреннего валового продукта всех стран на земле. Сегодня ВВП США остается огромным — более 27 триллионов долларов, но это лишь более 26% мировой экономики.

Существует такое понятие — гегомонистские циклы. Теория заключается в том, что в мире происходит смена гегемона примерно в сто лет. Когда гегемон не имеет преимущества, и есть страна, которая готова бросить вызов, начинаются торговые войны, протекционистские меры, откат от глобальной торговли.

Все это мы сейчас наблюдаем. Если США будут вместе со своими союзниками из ЕС, ВВП которого — $18 триллионов, Великобританией, у которой $4 триллиона, плюс Канада, Япония, Австралия, другие демократические страны, тогда Америка сможет остаться мировым гегемоном, но в коалиции с демократическими странами.

Что бы не говорил Трамп, США остаются лидером демократического мира. Если он попробует опрокинуть эти многолетние союзы, пострадает сама Америка. Понятно, что Китай бросает США вызов и глобально, и в Тихоокеанском регионе, в стремлении вернуть Тайвань «в свою гавань». Без помощи союзников по НАТО, США не смогут противостоять Китаю.

Мы наблюдаем стиль Трампа управлять страной в прямом эфире — через PR-методы и дешевые популистские и пропагандистские шаги. В конце концов он столкнется с реальностью, а политика США станет более трезвой. Конечно, не исключаю, что если нынешней администрации удастся поломать систему, это будет удар по всей Америке. Мы видим увеличение пошлин не только для Китая, но и ближайших союзников — Мексики, Канады и, возможно, ЕС. К чему это приведет? К повышению цен в США, разрыву технологических цепочек и падению американского ВВП. А в Мексике и Канаде это удар по американским компаниям, которые там находятся и производят товары, являющиеся конкурентоспособными во всем мире. Если они вернутся в США, значит, конкурентоспособность будет снижена.

— Окружение Трампа говорит о том, что целью США является сделать «Киссенджера наоборот» — оторвать Россию от Китая, а затем общими силами противостоять Пекину. Возможно ли это?

— Запад уже много лет пытается оторвать Лукашенко от России. С одной стороны, большие усилия для этого не прилагались, с другой — была возможность оторвать не Лукашенко от России, а Беларусь, сделав ее демократической.

Думаю, что оторвать Россию Путина и людей, которые идеологически к нему близки, от Китая невозможно. Россию или несколько демократических стран, которые могут возникнуть на ее территории в будущем, — да.

Пока что Путин из-за своего фатального управления везде потерпел поражение. В Балтийском море — Финляндия и Швеция вошли в НАТО, Путин проиграл Турции на Кавказе и в Сирии. Вроде бы друзья с Эрдоганом, но два таких поражения. Путин в 2004 году был вынужден дать добро на расширение НАТО — вошли в Альянс страны Балтии, Центральной Европы и некоторые другие государства.

Провалы и стремление к конфронтации с Западом привели его к зависимости от Китая. Сегодня энергоресурсы РФ могут идти только в КНР и Индию, а Европа потеряна. США могут говорить о дружбе, но на самом деле они во многом заместили газовые поставки в ЕС, частично и российскую нефть, и это будет продолжаться.

У Трампа, скажем так, больших побед во время первого срока тоже не было. Неудачная попытка соблазнить Ким Чен Ына, тайное соглашение с талибами в Кэмп-Дэвиде без участия правительства в Кабуле, которое привело к бегству из Афганистана, провал в Сирии и Ираке, которые перешли в зону влияния России, Ирана и его сателлитов.

Теперь два не самых удачных менеджера хотят дружить. С другой стороны, какими бы не были намерения самого влиятельного человека в мире — президента США — экономическая мощь Америки остается фактором, с которым всем придется считаться. Из того, что обещает Трамп, для нас самым полезным было бы снижение цен на нефть и построение «Золотого купола» — суперсовременной системы ПВО. Эти действия реально добили бы Россию экономически.

— Долгие годы все пеняли на то, что в Европе нет политиков калибра Тэтчер, Черчилля, де Голля. В последние дни мы видим много амбициозных заявлений со стороны европейцев. Ждать ли решительных действий, и, самое главное, есть ли лидеры, которые готовы их воплощать в жизнь?

— Если исходить из реальной ситуации, европейцы поняли, что США при Трампе их безопасность гарантировать не будут. Неизбежно придется наращивать военные расходы — инвестиции в оборону и ВПК, будут увеличиваться армии.

Если говорить о лидерах, то он сегодня есть. Это президент Украины Владимир Зеленский. Не зря многие называют его «новым Черчиллем». Европейцы прекрасно понимают, что сегодня Украина защищает не только себя, но и ЕС, его ценности. Я бы сказал, что есть еще один европейский лидер — это генерал Валерий Залужный.

Мой друг Андрей Санников высказал такую идею: Запад неизбежно будет пытаться использовать украинскую армию для укрепления всей европейской обороны. Если начнутся шаги по созданию собственной европейской силы, гарантирующей безопасность, то ведь существует уже подготовленная украинская армия. Генерал Залужный может стать одним из командующих этой европейской армии. Вот есть уже два лидера.

От Польши европейским лидером мог бы стать глава МИД Радослав Сикорский, который и по биографии, и по мозгам является глобальным человеком.

Безусловно, мотором европейской экономики является Германия, где пришел к власти амбициозный Фридрих Мерц, являющийся успешным бизнесменом, понимающий, что нужно обеспечить безопасность собственных инвестиций. Франция и Великобритания остаются странами Европы, которые имеют ядерное оружие. Их лидеры, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, в последнее время ведут себя очень достойно. Именно их зонтик может защитить европейцев. Уже идут разговоры, что Франция может разместить ядерное оружие на территории своих союзников. Не исключаю, что оно может появиться в Польше или Румынии, что станет серьезным сдерживающим фактором.

Скажу, что мы живем в эпохальное время. Европа неизбежно будет центром экономической и военно-политической силы. Останутся и нормальные отношения с Америкой, ведь геополитический интерес США — главной морской державы мира — в поддержании Европы как своего плацдарма в Евразии. Никто не отменял главных законов геополитики: если Мировой остров, включающий Евразию и Африку, попадет под контроль авторитарных или диктаторских режимов, это станет угрозой и для США.

Евросоюз же должен повзрослеть и нарастить мускулы, что сегодня и происходит.

— Где окажется Беларусь? Сейчас мы говорим о Беларуси больше как об объекте всех этих геополитических изменений, есть ли шанс стать субъектом?

— Выбор у Беларуси такой: либо мы часть тоталитарного мира Китая и России, либо часть Евроатлантической цивилизации. В нашей ситуации нужно осознать, какой выбор делать. Между этими гигантами мы не сможем существовать, а никто не желает своим детям и внукам жизни при тоталитаризме. Мы уже проходили такой этап. Беларусь смогла на какой-то момент вырваться из этого ада, поэтому сегодня мы должны быть частью Европы.

В геополитике есть экономическая, военная, политическая борьба, борьба на суше, на море, в воздухе, но сегодня важна и борьба идей, борьба в интернете. Это мы можем делать каждый день, взаимодействуя с населением, своими знакомыми и друзьями. Можно это делать на более серьезном уровне, если мы говорим о журналистах патриотических СМИ, на личном уровне также можно многое сделать. Ведь мы видим, что отдельные блогеры, даже белорусские, сегодня делают больше, чем СМИ, которые десятилетиями поддерживались Госдепом США.

Если мы сделаем свой выбор, то в момент, когда произойдет ослабление России (а оно неизбежно произойдет, ведь она слаба и экономически, и демографически, все страны на ее южной границе переживают демографический бум), Беларусь должна сделать четкие и последовательные шаги. Белорусские элиты должны уже сегодня представлять, что они будут делать, чтобы мы стали нормальной страной Евросоюза и Евроатлантического блока. Пускай НАТО и будет модернизироваться, но если мы окажемся в европейской системе безопасности, белорусы будут достаточно защищены. Сегодня субъектность Беларуси — субъектность сильных медиа, отдельных политических центров и сильных людей.

2020 год показал стремления белорусов. Даже несмотря на проигрыш, Беларусь инерционно остается международным субъектом. Все наши соседи, европейские страны, говорят, что без свободной Беларуси Европа не будет полной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com