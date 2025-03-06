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Украина выступила в Гааге с доказательствами использования Россией химического оружия

  • 6.03.2025, 1:45
Украина выступила в Гааге с доказательствами использования Россией химического оружия

Подробности.

Украинская делегация выступила на заседании Организации по запрещению химического оружия ОЗХО. Во время выступления были представлены доказательства нарушения Россией Конвенции о запрещении химического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

«4-5 марта в Гааге (Нидерланды) во время 108-го заседания Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) украинская делегация представила доказательства системных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) со стороны России», - заявили в министерстве.

Глава делегации, заместитель директора департамента международной безопасности МИД Украины Андрей Касьянов отметил увеличение случаев использования Россией опасных химических веществ, в частности химических средств борьбы с беспорядками, как методов ведения войны против Украины.

«Это грубо нарушает Статью 1 КХЗ. По данным Минобороны Украины, с февраля 2023 по февраль 2025 года зафиксировано более 6 900 случаев применения боеприпасов с химическими веществами. Только за период 24.12.2024 - 24.01.2025 зафиксировано 844 таких случая. Также зафиксировано более 2 100 обращений военнослужащих в медицинские учреждения с симптомами химического поражения, в том числе три летальных случая», - добавили в МИД.

Украинская делегация привлекла внимание ко второму отчету ОЗХО, в котором было подтверждено, что переданные Украиной доказательства в форме 5 российских газовых гранат РГ-Во и соответствующих образцов почвы и травы, содержат вещество CS, которое входит в состав средств ведения борьбы с массовыми беспорядками.

Отдельно было отмечено, что по информации компетентных органов Украины указанные гранаты РГ-Во изготавливаются на российских предприятиях, в частности в научном центре «Прикладной химии» и Научно-прикладном институте прикладной химии.

Касьянов также подчеркнул важность дальнейшей изоляции РФ на международной арене и недопущении ее в состав Исполнительного совета ОЗХО третий год подряд.

«Учитывая активную позицию Украины в ОЗХО, разоблачение военных преступлений РФ, связанных с применением химического оружия против нашего государства, а также ведущую роль Украины в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги Украина повторно выдвинула свою кандидатуру на членство в Исполнительном совете ОЗХО на период 2026-2028 годов», - отметили в министерстве.

МИД добавил, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности. И призвало Международное сообщество продемонстрировать единство в противостоянии агрессору и приложить усилия для привлечения России к ответственности за нарушение Конвенции.

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