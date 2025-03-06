Белый дом назвал причину остановки помощи Украине 6.03.2025, 3:07

Кэролайн Левитт

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что остановка финансирования – это «пауза для пересмотра».

США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Она добавила, что вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского является «положительным шагом вперед».

Чиновница имела в виду заявление украинского лидера о том, что Украина «готова сесть за стол переговоров как можно скорее» в поиске «долговременного» мира с Россией.

По ее словам, это заявление можно рассматривать только как движение в правильном направлении.

Левитт также прокомментировала заморозку военной помощи Украине.

«Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, есть пауза в финансировании... Это пауза для пересмотра», - добавила Левитт.

Она добавила, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых продолжаются сейчас, но не уточнила, когда документ будет подписан.

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