закрыть
6 марта 2025, четверг, 0:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом назвал причину остановки помощи Украине

  • 6.03.2025, 3:07
Белый дом назвал причину остановки помощи Украине
Кэролайн Левитт

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что остановка финансирования – это «пауза для пересмотра».

США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Она добавила, что вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского является «положительным шагом вперед».

Чиновница имела в виду заявление украинского лидера о том, что Украина «готова сесть за стол переговоров как можно скорее» в поиске «долговременного» мира с Россией.

По ее словам, это заявление можно рассматривать только как движение в правильном направлении.

Левитт также прокомментировала заморозку военной помощи Украине.

«Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, есть пауза в финансировании... Это пауза для пересмотра», - добавила Левитт.

Она добавила, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых продолжаются сейчас, но не уточнила, когда документ будет подписан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников