Белый дом назвал причину остановки помощи Украине
- 6.03.2025, 3:07
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что остановка финансирования – это «пауза для пересмотра».
США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.
Она добавила, что вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского является «положительным шагом вперед».
Чиновница имела в виду заявление украинского лидера о том, что Украина «готова сесть за стол переговоров как можно скорее» в поиске «долговременного» мира с Россией.
По ее словам, это заявление можно рассматривать только как движение в правильном направлении.
Левитт также прокомментировала заморозку военной помощи Украине.
«Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, есть пауза в финансировании... Это пауза для пересмотра», - добавила Левитт.
Она добавила, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых продолжаются сейчас, но не уточнила, когда документ будет подписан.