Правительство Чехии согласовало увеличение расходов на оборону
- 6.03.2025, 5:51
До 3% от ВВП до 2030 года.
Правительство Чехии приняло планы по постепенному увеличению расходов на оборону с 2026 года с целью довести их до 3% от ВВП к 2030 году.
Об этом сообщает iDNES.
Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, со следующего года на оборону будет тратиться на 0,2% больше. В 2026 году они достигнут 2,2% ВВП, в 2030 году – 3%.
«Это необходимый миниму», – сказал Фиала.
По словам премьера, не исключено, что страны-члены НАТО согласятся на еще более амбициозное увеличение оборонных расходов.
«Тот, кто говорит, что Россия нам не угрожает, не говорит правды», – подчеркнул премьер после заседания правительства.
Он напомнил, что союзники США дают понять европейским государствам, что Европа должна больше заботиться о своей безопасности.