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Правительство Чехии согласовало увеличение расходов на оборону

  • 6.03.2025, 5:51
Правительство Чехии согласовало увеличение расходов на оборону

До 3% от ВВП до 2030 года.

Правительство Чехии приняло планы по постепенному увеличению расходов на оборону с 2026 года с целью довести их до 3% от ВВП к 2030 году.

Об этом сообщает iDNES.

Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, со следующего года на оборону будет тратиться на 0,2% больше. В 2026 году они достигнут 2,2% ВВП, в 2030 году – 3%.

«Это необходимый миниму», – сказал Фиала.

По словам премьера, не исключено, что страны-члены НАТО согласятся на еще более амбициозное увеличение оборонных расходов.

«Тот, кто говорит, что Россия нам не угрожает, не говорит правды», – подчеркнул премьер после заседания правительства.

Он напомнил, что союзники США дают понять европейским государствам, что Европа должна больше заботиться о своей безопасности.

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