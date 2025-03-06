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Зеленский отреагировал на историческую речь Макрона

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  • 6.03.2025, 8:10
  • 8,644
Зеленский отреагировал на историческую речь Макрона
Владимир Зеленский

Мир должен быть настоящим.

Война России против Украины не должна завершиться успехом для страны-агрессора и означать капитуляцию со стороны государства, которое подверглось нападению. Справедливый мир должен быть подкреплен, в частности, долгосрочными гарантиями безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте (X).

Глава государства отреагировал на высказывания французского коллеги Эммануэля Макрона, которые тот сделал 5 марта во время обращения к нации. В своей речи лидер Франции, среди прочего, затронул тему российско-украинской войны и отверг «хрупкое перемирие» для Украины.

«Благодарен Эммануэлю Макрону за его четкое видение и наши совместные усилия для достижения мира. Мир должен быть настоящим, а не просто словом: он не может означать капитуляцию или распад Украины», - написал Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что такой мир должен быть «справедливым, надежным и длительным».

По убеждению Зеленского, этого можно достичь «только при условии прочных и долгосрочных гарантий безопасности для Украины, Европы и всего мира».

Также президент Украины выразил благодарность всем государствам-партенрам за поддержку. И добавил, что скоро начнется совместная работа над шагами к миру.

«Мы глубоко ценим лидерство и усилия каждого, кто поддерживает Украину и укрепляет обороноспособность Европы. С нетерпением ждем совместной работы над шагами к миру в ближайшие дни», - говорится в публикации Зеленского.

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