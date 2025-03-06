«Там ямища»: последствия удара ВСУ по войскам РФ в центре Донецка показали на видео 3 6.03.2025, 8:22

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На месте российской базы осталась огромная дыра.

Силы обороны Украины успешно поразили пункт расположения оккупационной армии России в центре оккупированного Донецка. На месте российской базы осталась огромная дыра, передает «Диалог.UA».

Когда был нанесен удар, не сообщается. Судя по пейзажу, произошло это еще зимой.

«Центр Донецка. Вот расположение наших ребят было. Там ямища. Прилет. Такая вот штука… Прилетело по нашим парням», - рассказал очевидец за кадром.

О потерях в рядах ВС РФ в результате этого удара он умолчал. Однако, вероятно, без ликвидированных и раненых оккупантов там не обошлось.

Отметим, что в конце декабря 2024 года появилась информация об успешном поражении украинскими силами «МГБ» так называемой «ДНР» в центральной части оккупированного Донецка. В этом здании россияне ранее пытали пленных украинцев.

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