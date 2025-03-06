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ВСУ освободили новые территории в Харьковской области

  • 6.03.2025, 8:28
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ВСУ освободили новые территории в Харьковской области

Опубликованы карты.

Украинские Силы обороны имели успехи в Харьковской области, где им удалось оттеснить врага к северу от села Западное Двуречанской громады Купянского района. Также ВСУ удалось освободить некоторые участки в регионе, соответствующие изменения аналитики нанесли на онлайн-карту боевых действий. В то же время напряженной ситуация остается в Курской области России, где враг в течение дня имел успехи на одном из направлений. Об этом стало известно из сводки проекта DeepState ночью 6 марта.

«Уточнены освобожденные территории на Харьковщине», — говорится в сообщении.

Также аналитики сообщили о том, что ВС РФ удалось отбросить украинских военных в Курской области.

«Враг продвинулся возле Куриловки», — пишут в сводке.

Соответствующие изменения аналитики нанесли на онлайн-карту.

В то же время в Генштабе ВСУ отмечают о том, что Курское направление сейчас является одним из самых «горячих» на фронте. За сутки произошло 27 боевых столкновений Сил обороны и ВС РФ, россияне атакуют позиции украинских военных с помощью авиационного, артиллерийского вооружения, сбрасывают КАБы. Также применяют реактивные системы залпового огня.

«Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 23 КАБ, совершил 359 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов», — говорится в сводке Генштаба за 5 марта.

Вместе с тем, россияне существенно уменьшили количество атак на Покровском направлении. По данным аналитиков проекта DeepState, 4 марта был зафиксирован минимальный рекорд — 17 раз за сутки. В Генштабе 5 марта подтверждают, что активных действий пока враг на этом направлении не осуществляет: за сутки ВС РФ осуществляли попытку прорвать оборону 16 раз.

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