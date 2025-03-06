Трамп дал ХАМАС «последнее предупреждение» 6.03.2025, 8:42

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

После встречи с освобожденными заложниками.

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с группой освобожденных заложников. После общения президент призвал палестинских боевиков освободить остальных пленных, в противном случае пригрозив им смертью.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Освобожденные израильтяне выстроились перед столом главы государства. Несколько из них во время короткой встречи обратились к Трампу с просьбами поспособствовать освобождению остальных людей, находящихся в плену террористов.

«Вы были посланы Богом, чтобы освободить их. Вы действительно можете помочь. У вас есть сила, чтобы это сделать», - сказал Омер Шем Тов.

«Вы были нашей надеждой, когда мы были там, а теперь Вы - их надежда», - отметила Наама Леви.

Трамп спросил у освобожденных думали ли они, что не вернутся из плена, пока он не был президентом. Несколько заложников ответили: «Нет».

Леви отметил, что сразу же после избрания, «мы услышали, что Вы хотите сделать все, чтобы заключить сделку как можно быстрее» и добавил, что «Вы дали нам надежду».

«Мы сказали: «Лучше верните нам этих людей, выпустите их». Мы так и сказали, и что-то произошло. Теперь мы должны выпустить остальных», - сказал Трамп.

Президент отметил, что «мы очень упорно работаем над этим» и «мы вытащим их оттуда», а также пожал руку каждому из освобожденных заложников.

«Пожалуйста, сделайте это еще раз», - отметила Эли Шараби.

הנשיא טראמפ פגש את השורדים מהשבי בבית הלבן: pic.twitter.com/RppTHSOOgk — יונה לייבזון yuna leibzon (@YunaLeibzon) March 5, 2025

Ультиматум ХАМАСу

Вскоре после встречи, Дональд Трамп на своей странице в соцсети Х призвал террористов ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела всех убитых ими людей. Иначе президент США пригрозил им «концом».

Он отметил, что «посылает Израилю всё необходимое для завершения работы» и что «ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю».

«Я только что встречался с вашими бывшими заложниками, чьи жизни вы разрушили. Это ваше последнее предупреждение! Для руководства, сейчас настало время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс», - сказал Трамп.

Президент также обратился к жителям Сектора Газа с просьбой освободить заложников и подчеркнул, что если они этого не сделают, то им грозит смерть.

Соглашение об обмене заложниками между Израилем и ХАМАС

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня и обмена заложниками. С тех пор исламисты освобождают живых пленных и возвращают тела погибших, а израильское правительство освобождает палестинских заключенных.

В течение февраля состоялось несколько раундов обменов. Однако 23 февраля Израиль приостановил процесс и обвинил ХАМАС в нарушении условий обмена.

27 февраля исламисты передали Израилю тела еще четырех погибших заложников и озвучили условие освобождения остальных пленных.

По данным СМИ, США тайно ведут переговоры с ХАМАС об освобождении американских граждан, которых удерживают в плену в Секторе Газа.

Тем временем Израиль одобрил план продления режима прекращения огня с ХАМАС, выдвинутый спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Согласно плану, Иерусалим был готов приостановить боевые действия на период Рамадана (с 28 февраля по 29 марта) и Песаха (12-19 апреля).

Но ХАМАС отказался от этого предложения, после чего Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Есть риск возобновления масштабных боевых действий в регионе.

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