закрыть
6 марта 2025, четверг, 9:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп дал ХАМАС «последнее предупреждение»

  • 6.03.2025, 8:42
  • 2,444
Трамп дал ХАМАС «последнее предупреждение»
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

После встречи с освобожденными заложниками.

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с группой освобожденных заложников. После общения президент призвал палестинских боевиков освободить остальных пленных, в противном случае пригрозив им смертью.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Освобожденные израильтяне выстроились перед столом главы государства. Несколько из них во время короткой встречи обратились к Трампу с просьбами поспособствовать освобождению остальных людей, находящихся в плену террористов.

«Вы были посланы Богом, чтобы освободить их. Вы действительно можете помочь. У вас есть сила, чтобы это сделать», - сказал Омер Шем Тов.

«Вы были нашей надеждой, когда мы были там, а теперь Вы - их надежда», - отметила Наама Леви.

Трамп спросил у освобожденных думали ли они, что не вернутся из плена, пока он не был президентом. Несколько заложников ответили: «Нет».

Леви отметил, что сразу же после избрания, «мы услышали, что Вы хотите сделать все, чтобы заключить сделку как можно быстрее» и добавил, что «Вы дали нам надежду».

«Мы сказали: «Лучше верните нам этих людей, выпустите их». Мы так и сказали, и что-то произошло. Теперь мы должны выпустить остальных», - сказал Трамп.

Президент отметил, что «мы очень упорно работаем над этим» и «мы вытащим их оттуда», а также пожал руку каждому из освобожденных заложников.

«Пожалуйста, сделайте это еще раз», - отметила Эли Шараби.

Ультиматум ХАМАСу

Вскоре после встречи, Дональд Трамп на своей странице в соцсети Х призвал террористов ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела всех убитых ими людей. Иначе президент США пригрозил им «концом».

Он отметил, что «посылает Израилю всё необходимое для завершения работы» и что «ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю».

«Я только что встречался с вашими бывшими заложниками, чьи жизни вы разрушили. Это ваше последнее предупреждение! Для руководства, сейчас настало время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс», - сказал Трамп.

Президент также обратился к жителям Сектора Газа с просьбой освободить заложников и подчеркнул, что если они этого не сделают, то им грозит смерть.

Соглашение об обмене заложниками между Израилем и ХАМАС

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня и обмена заложниками. С тех пор исламисты освобождают живых пленных и возвращают тела погибших, а израильское правительство освобождает палестинских заключенных.

В течение февраля состоялось несколько раундов обменов. Однако 23 февраля Израиль приостановил процесс и обвинил ХАМАС в нарушении условий обмена.

27 февраля исламисты передали Израилю тела еще четырех погибших заложников и озвучили условие освобождения остальных пленных.

По данным СМИ, США тайно ведут переговоры с ХАМАС об освобождении американских граждан, которых удерживают в плену в Секторе Газа.

Тем временем Израиль одобрил план продления режима прекращения огня с ХАМАС, выдвинутый спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Согласно плану, Иерусалим был готов приостановить боевые действия на период Рамадана (с 28 февраля по 29 марта) и Песаха (12-19 апреля).

Но ХАМАС отказался от этого предложения, после чего Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Есть риск возобновления масштабных боевых действий в регионе.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников