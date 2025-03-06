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Намечается историческое событие в Европе

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  • Алексей Копытько
  • 6.03.2025, 8:49
  • 7,904
Намечается историческое событие в Европе
Алексей Копытько

Под всеобщие аплодисменты.

Шумовые эффекты за океаном мешают в полной мере оценить исторические события, которые сейчас разворачиваются в Европе.

На фоне 80-летия победы на нацизмом согласовано решение о ремилитаризации Германии. Будущая коалиция готова пересмотреть политику, уходящую корнями в 1940-е годы. Под всеобщие аплодисменты.

Я несколько раз писал, что без этого никакие оборонные задачи в Европе решить невозможно, но вслух об этом говорить было не в тренде.

Путин загнал Швецию и Финляндию в НАТО, Трамп (который, кстати, наполовину немец) реанимировал бундесвер.

Дальше на повестке неизбежно оказываются два вопроса, которые десятилетиями оставались фигурами умолчания:

1) Германия как постоянный член СБ ООН;

2) Германия и ядерное оружие.

Потенциальный канцлер уже затронул тему европейского «ядерного зонтика». Более чем очевидно, что Франция и Британия это задачу не вытянут.

Думаю, если курс на сокращение военного присутствия США не будет пересмотрен, то очень скоро развернется дискуссия о ядерном оружии для Германии. Сначала неизбежно будут крики «никогда! это невозможно!». А потом все изменится.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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