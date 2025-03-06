Reuters: Франция, Британия и Украина готовы представить свой мирный план
- 6.03.2025, 8:57
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В течение недели он будет готов.
Не исключено, что до конца следующей недели Париж, Лондон и Киев завершат работу над своим видением мирного плана, который затем будет представлен Вашингтону.
После скандальной встречи Зеленского и Трампа в Белом доме Макрон и Стармер провели не один телефонный разговор как с президентом США, так и с главой Украины, сообщает агентство Reuters.
После пятничной встречи в Овальном кабинете лидеры Франции и Великобритании начали обсуждать, как гарантировать безопасность Украины.
Новый план включает в себя несколько шагов, а начать необходимо именно с перемирия.
При этом Стармер и Макрон подчеркнули, что обеспечить надежные гарантии безопасности без участия США невозможно.
Один из европейских дипломатов заявил, что новый мирный план будет разработан в течение всего нескольких дней.
Он должен включать в себя конструктивный диалог между Киевом и Вашингтоном, а также очередную попытку ЕС убедить США в том, что Россия является агрессором.
Пока неясно, в каком формате пройдет встреча, посвященная презентации нового соглашения по Украине. Не исключено, что в США полетят только Макрон и Стармер.
Источник сообщает, что уже на следующей неделе в Париже состоится новый саммит начальников штабов стран ЕС, на котором будут доработаны все детали плана.
Один из возможных вариантов мирного соглашения — частичное перемирие сроком на месяц, при котором боевые действия возможны только на земле, но без атак с воздуха, включая ракетные удары и запуски дронов.
Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров и поддержал план перемирия.
На время перемирия Лондон и Париж хотят наладить новые отношения между Киевом и Вашингтоном.