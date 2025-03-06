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Что не так на рисунке: только гений угадает за семь секунд

13
  • 6.03.2025, 8:59
  • 4,470
Что не так на рисунке: только гений угадает за семь секунд

На картинке есть две ошибки.

Головоломки - это отличный способ потренировать свой мозг, потратив на это немного времени. Такие загадки прекрасно впишутся в ежедневный график, ведь каждую из них можно разгадать за считанные минуты или секунды, если хорошо постараться.

Такие задания также являются проверкой сообразительности и внимательности. Кроме этого, они будут хорошим выбором, если вы думаете, как провести свободное время весело и с пользой.

В следующей загадке нужно отыскать две ошибки на рисунке, пишет jagranjosh.

Мы видим изображение стола с рядом предметов на нем. Там есть ноутбук, мышка, которая подключена к нему, два телефона, чашка с напитком, календарь и другие предметы

Если внимательно присмотреться, то станет понятно, что что-то все-таки изображено не так, как должно быть. Где-то там спрятаны ошибки, которые довольно трудно будет отыскать, если не подойти к заданию с максимальной внимательностью и ответственностью.

При этом придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на задание дается очень мало времени - всего 7 секунд. Непросто будет справиться за такой короткий промежуток времени.

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