В Южной Корее истребитель сбросил авиабомбы на пригород Сеула 6.03.2025, 9:09

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Есть раненые.

В Южной Корее во время учений истребитель по ошибке сбросил несколько авиабомб на жилые кварталы неподалеку от Сеула. В результате инцидента получили ранения семь человек.

Об этом сообщает информагентство Yonhap.

Отмечается, что в четверг, 6 марта, по меньшей мере один истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) ошибочно сбросил бомбы за пределами полигона во время учений с боевой стрельбой.

Истребитель KF-16 в 10:04 утра (по местному времени) «аномально» сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Почхоне, в 42 километрах к северо-востоку от Сеула.

По данным местных властей, в результате инцидента, ранения получили семеро людей - пятеро гражданских и двое военных. Состояние двух раненых серьезное, но их жизни ничего не угрожает. Также повреждены семь зданий.

Военные проводят расследование инцидента и извинились за ущерб, причиненный гражданскому населению.

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