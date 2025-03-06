Politico: Соратники Трампа тайно встретились с Тимошенко и Порошенко
- 6.03.2025, 9:17
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Обсуждалась возможность проведения в ближайшее время президентских выборов в Украине.
Высокопоставленные представители окружения президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с главными политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, сообщили Politico осведомленные источники.
Встречи прошли с бывшим украинским премьер-министром Юлией Тимошенко и руководством партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко.
По словам собеседников издания, дискуссии были сосредоточены на возможности проведения в ближайшее время президентских выборов в Украине. Они остаются ключевым элементом плана по завершению войны, который Вашингтон обсуждает неофициально. В частности, американская администрация считает необходимым организовать выборы президента после согласования временного прекращения огня и до того, как начнутся всеобъемлющие мирные переговоры, отмечает Politico.
Официально позиция США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. Однако ранее он назвал Зеленского «диктатором без выборов» с рейтингом одобрения в 4%.
При этом глава национальной разведки Тулси Габбард обвинила Киев в отмене выборов, которые в действительности не могут быть проведены во время военного положения. Ранее Тимошенко и Порошенко публично выступили против проведения выборов до окончания войны. Вместе с тем, в контактах с администрацией Трампа они позиционируют себя как люди, с которыми будет легче сотрудничать и которые согласятся на многое, на что не соглашается Зеленский, говорит один из собеседников Politico.
Тем не менее Зеленский по-прежнему остается более популярным политиком, чем находящиеся в оппозиции к нему Тимошенко и Порошенко. Согласно опросу британской социологической компании Survation, который был проведен после перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме, 44% украинцев заявили, что поддерживают действующего украинского президента. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный отстает от Зеленского более чем на 20 процентных пунктов, за Порошенко на возможных выборах готовы отдать голоса 10%, а за Тимошенко — всего 5,7%.